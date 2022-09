Ignazio Moser pronto al cambio di rotta: entusiasmante novità per lui

Grosse novità in vista per Ignazio Moser che sembra pronto a spiccare il volo: aveva promesso grandi cose per il futuro

Passeggiando in bicicletta, l’ex ciclista è arrivato ad un ottimo punto della sua carriera: il GF Vip è stato un vero e proprio trampolino di lancio che lo sta portando sempre più in alto. Adesso emergono grandi novità all’orizzonte.

In questi giorni si sta tenendo la 79esima edizione del Festival del cinema di Venezia con tantissimi VIP che arrivano sulle sponde del red carpet per essere presenti a quest’evento che va avanti da anni. Quest’anno a sfilare c’era anche Ignazio Moser, da solo e senza Cecilia Rodriguez. Nessuna aria di crisi nella coppia, anzi, nulla esclude che la sorella di Belen possa arrivare in un secondo momento, ma è molto più semplice pensare che la showgirl abbia voluto lasciare la scena al fidanzato in un momento molto importante della sua carriera.

Ignazio Moser, non troppo tempo fa, aveva annunciato grossi progetti in cantiere e così è stato: l’annuncio, infatti, è arrivato proprio durante il suo arrivo alFestival del cinema di Venezia ed ha immediatamente fatto il giro del web.

Ignazio Moser a sorpresa: reciterà per un film

Ignazio Moser ha annunciato finalmente la sua presenza in una pellicola e l’ha fatto in conferenza in compagnia del regista del film ed alcuni volti del cast: “Faccio parte dei ‘nuovi'”, ha scherzato l’ex ciclista. Nel film che lo vedrà per la prima volta come attore sul grande schermo interpreterà il ruolo di un ex calciatore.

Successivamente, Ignazio è tornato a parlare su Instagram per provare a descrivere le sue emozioni dopo aver ufficializzato il suo nuovo ruolo al Festival del cinema di Venezia: “Non penso che farò l’attore nella vita… O forse sì… Però perché non vivere un’esperienza così forte e così unica come questa? Solo uno sciocco non avrebbe accettato almeno di provare. O forse solo uno sciocco lo avrebbe fatto ma io ormai ho deciso che lo farò e lo farò al massimo delle mie possibilità”.