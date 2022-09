Gemma Galgani, è subito show a Uomini e Donne: prima il bacio e poi l’incredibile dietrofront

E’ appena ripartito Uomini e Donne eppure è già Gemma Galgani show. La dama torinese riparte da una new entry, ma fa subito un passo indietro.

Ancora una volta uno dei volti di punta di Uomini e Donne sarà Gemma Galgani. Infatti la dama torinese è partita alla grande con un bacio a Didier, new entry del dating show. Purtroppo però già ha fatto dietrofront: pubblico senza parole.

La nuova stagione di Uomini e Donne dovrebbe partire il prossimo 19 settembre, eppure dalle prime registrazioni sono già spuntate delle anticipazioni sorprendenti. Ancora una volta a scatenare il pubblico in studio ci ha pensato la riconfermata Gemma Galgani. La storica dama partecipante al trono over di Uomini e donne, stando alle anticipazioni TV indicate da Uomini e donne classico e over, manderà via dal parterre dei pretendenti Giovanni. L’uomo ha corteggiato la torinese nel corso dell’ultima stagione, ma lascerà spazio ad un nuovo cavaliere di origini svizzere.

Il suo nome è Didier ed avrebbe colpito subito Gemma. Infatti la Galgani non riuscirà a resistere al fuoco della passione e bacerà subito l’uomo elvetico. Tra i due sembra essersi creato un feeling importante già a primo acchito, ma ancora una volta l’ego della torinese rovinerà tutto. Una volta giunto in studio, come trapela dallo spoiler delle riprese del 31 agosto, il corteggiatore di Lugano riserverà un clamoroso dietrofront a Gemma Galgani. Questa scelta sorprenderà negativamente la torinese, scopriamo quindi cosa succederà.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ancora protagonista: folgorata da Didier

Dopo il colpo di fulmine con Gemma Galgani, Didier chiederà di chiudere subito la frequentazione con la dama torinese. Questo spiazzerà la dama torinese, che non è l’unico volto dell’ultima edizione che rivedremo in studio. Infatti dallo storico parterre degli over, si riconfermeranno in studio gli ex Riccardo Guarnieri e Ida Platano, le cui strada appariranno ormai divise. Infatti il cavaliere si dichiarerà alla neo tronista Federica Aversano, ma sarà respinto e sarà costretto a fare un passo indietro.

Mentre invece la dama bresciana avrà un ritorno di fiamma con Alessandro Vicinanza e tra i due scatterà anche un bacio appassionato in esterna. Questa scena però indispettirà un altro protagonista storico del dating show Over, ossia Armando Incarnato che criticherà aspramente i due. Tra i grandi rientri in studio si prevede anche quello del volto over Alessandro, che uscirà con una nuova dama, facendo indispettire Pinuccia. Questo momento finirà per indispettire Tina Cipollari che litigherà nuovamente con la dama. Sono solo le prime anticipazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, che però promette benissimo.