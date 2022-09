Costantino Vitagliano nuovo concorrente del reality: il re dei tronisti di Uomini e Donne torna in tv

A breve tornerà in televisione Costantino Vitagliano, pronto a partecipare ad un nuovo reality: la nuova avventura dello storico tronista.

Costantino Vitagliano è pronto a tornare nel mondo della televisione. Infatti lo storico tronista di Uomini e Donne è parteciperà ad un reality show: arriva l’annuncio che tutti stavano aspettando.

Cresce l’attesa per un programma che da quest anno tornerà su Canale 5. Stiamo parlando del reality show ‘La Talpa’, giunto alla quarta stagione dopo diversi anni dall’ultima edizione. Ancora una volta il format è affidato nelle mani di Mediaset, l’azienda di comunicazione facente capo a Piersilvio Berlusconi. L’amministratore delegato del Biscione ha scelto Maria De Filippi per reinventare il reality show. Il lavoro della conduttrice è quindi quello di svecchiare il programma, con idee più vicine al pubblico televisivo di oggi.

Con molte probabilità La Talpa andrà in onda in primavera, ma il suo compito sarà quello di recuperare gli ascolti persi a causa della cancellazione di Temptation Island, format sui tradimenti condotto da Filippo Bisciglia. Inoltre stando a quanto riportato da Oggi Magazine ci sono anche i primi papabili nomi pronti a partecipare al programma. Infatti le prime a prendere parte al programma potrebbero essere Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo, e la showgirl Elenoire Casalegno. Inoltre l’ultimo nome spuntato fuori è quello di Marco Carta ex vincitore del Festival di Sanremo. Ma il grande nome pronto a partecipare al reality è quello di Costantino Vitagliano, scopriamo quindi cosa sta succedendo.

Costantino Vitagliano, nel suo futuro c’è La Talpa: le ultime

Maria De Filippi in queste ore avrebbe pensato al ritorno in televisione del re dei tronisti di Uomini e Donne, stiamo parlando di Costantino Vitagliano. Questo è quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni lanciate dal blogger Amedeo Venza. Secondo l’esperto di gossip infatti sarebbe proprio lui il primo nome ufficiale a partecipare al programma. Nel cast dei concorrenti del reality in arrivo, inoltre, non figurerebbero i soli vip, ma sarebbe misto e quindi prevedrebbe la partecipazione di personaggi noti e anche nip.

Al momento non può ancora dirsi per certo il personaggio che condurrà la trasmissione. Al timone del format però potrebbe finirci proprio Belen Rodriguez. L’alternativa numero uno potrebbe essere Paola Perego, e ancora Silvia Toffanin. Infine nelle ultime ore Stefania Orlando si sarebbe auto candidata. Allo stesso tempo Simona Ventura ha smentito ogni suo preannunciato coinvolgimento sul nascere. Inoltre in queste ore sono trapelati anche i nomi di Barbara d’Urso e Federica Panicucci, ma da Mediaset non c’è ancora stato un annuncio ufficiale.