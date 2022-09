Cancellato tutto! Clamorosa decisione di Mara Venier: fan delusi

Una scelta di Mara Venier in queste ore sta facendo discutere tutti i telespettatori, rimasti delusi dalla notizia dell’ultima ora: cosa succede.

Torna protagonista della televisione italiana Mara Venier. Una scelta da parte della storica conduttrice veneta sta facendo discutere. Scopriamo quindi cos’è successo e perché tutto ciò ha spiazzato i numerosi fan.

Sono tantissimi i telespettatori che attendono impazienti il ritorno sul piccolo schermo Mara Venier in prima serata. Questi però rimarranno delusi visto che la regina dei programmi pomeridiani della Rai non sarà più protagonista del tanto atteso speciale serale di cui si era parlato nei mesi scorsi. Come ricordiamo tutti, nelle scorse settimane si è parlato a lungo del ritorno di Domenica In Show, un format di fatto estremamente simile all’originale che sarebbe però andato in onda inizialmente venerdì 16 settembre.

Gli autori avevano descritto il programma come una celebrazione del format originale, condotto per ben 14 edizioni da parte dell’amata Zia Mara. Ancora oggi il talk show è amatissimo per i suoi i siparietti, interviste e ospitate. Così in Rai hanno pensato ad un’edizione speciale per ringraziare i telespettatori più affezionati. In queste ore però i piani in Rai, tuttavia, sono cambiati e lo show è stato cancellato. Questo significa che Mara Venier, nella stessa settimana, si dovrà occupare soltanto della conduzione della prima puntata di questa nuova stagione di Domenica In, prevista per il prossimo 11 settembre.

Mara Venier, cancellato lo speciale di Domenica In: batosta per i telespettatori

In molti si sono chiesti quali siano i motivi dietro la cancellazione dello speciale di Domenica In. Al momento su questo tema a riportare le prime indiscrezioni ci ha pensato il sito davidemaggio.it. Infatti secondo il portale specializzato la sceltta sarebbe dovuta a a problemi “di tempo e studio”. In ogni caso non si sarebbe trattata di una scelta della Rai sulla conduttrice. Al contrario sarebbe stata proprio Mara Venier a far saltare Domenica In Show.

Per questo motivo la conduttrice ha deciso di focalizzarsi solamente sulla versione classica del talk show. La Rai ha cambiato in corso d’opera anche la programmazione legata alla nuova trasmissione di Stefano De Martino. Infatti da quest anno i telespettatori non non vedranno più l’ex ballerino di Amici alla conduzione del programma Sing Sing Sing, almeno a breve termine. Infatti la trasmissione prevista per la fine di quest anno, arriverà solamente nel 2023. Al suo posto verrà trasmesso ‘Stasera Tutto è Possibile‘, condotto sempre da Stefano de Martino.