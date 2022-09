Bufera su Mihajlovic, lo sfogo è durissimo: “Raccapricciante!”

Piovono critiche su Sinisa Mihajlovic, il noto allenatore ed ex calciatore serbo che sta nel frattempo combattendo contro un brutto male

Sta vivendo periodi molto delicati Sinisa Mihajlovic. Ovvero il noto allenatore ed ex calciatore serbo che da tempo sta combattendo con un brutto male, un problema di salute assolutamente da tenere d’occhio.

Mihajlovic, allenatore del Bologna, aveva ricevuto nel 2019 la diagnosi di leucemia, iniziando immediatamente le cure e diventando una sorta di esempio per lotta, coraggio e forza interiore nell’affrontare una malattia così proliferativa.

Dopo essere sensibilmente migliorato, Mihajlovic purtroppo ha subito una recidiva della malattia e si è sottoposto a nuove cure e ad un lungo ricovero durante lo scorso inverno. Oggi sta meglio ed è tornato in panchina, con grande sollievo per tutti. Ma c’è sempre qualcuno che resta poco rispettoso dei suoi problemi.

Viktorija Mihajlovic ce l’ha con gli hater di papà Sinisa: cori contro l’allenatore

Mihajlovic non vive un gran momento anche a livello professionale. Il suo Bologna non ha ancora vinto la prima partita di campionato e rischia seriamente di essere coinvolto nella lotta per non retrocedere in Serie B.

Dopo il pareggio deludente contro la Salernitana, sono arrivati fischi ed insulti all’indirizzo del Bologna e dello stesso Sinisa. Reazioni che hanno colpito particolarmente la figlia Viktorija Mihajlovic, influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Sui social Viktoria ha espresso tutto il proprio dissenso nei confronti dei tifosi maleducati che hanno bersagliato Mihajlovic. In particolare la giovane se l’è presa con chi mette in mezzo le questioni mediche e familiari del tecnico serbo.

“Volete insultare mio padre dal punto di vista lavorativo? Siete liberissimi di farlo, ci mancherebbe. Ma quando poi si tratta di famiglia, di salute e di tante altre cose vergognose che ho letto, no. Non lo accetto più. Quello che scrivete è raccapricciante”.

Dura replica da parte di Viktoria Mihajlovic per difendere il momento delicato di papà Sinisa. Effettivamente non è raro che determinati haters, per sfogarsi contro una persona, esagerino tirando in ballo situazioni delicate solo per far male allo spirito.

La speranza è che la forza d’animo di Mihajlovic non venga colpita da questi insulti gratuiti e continui a lottare per tornare il leone di un tempo, sia sul campo da calcio che nella vita privata.