Nato in Brasile, naturalizzato in Argentina, ha trentacinque anni. L'opposizione: "Cristina è viva solo perché la pistola non ha sparato".

La vicepresidente argentina Cristina de Kirchner è scampata a un attentato mentre scendeva dall’auto davanti alla sua casa. A dare la notizia, il ministro della sicurezza Anibal Fernandez.

L’attentatore è un uomo, che è stato arrestato dalla polizia, si era avvicinato alla Kirchner in mezzo alla folla in attesa per salutarla e chiederle un autografo sulla sua autobiografia. “Le ha puntato la pistola alla testa, ha cercato di premere il grilletto ma il colpo non è partito”. ha spiegato il presidente Alberto Fernández in un messaggio sulla televisione nazionale, definendo l’episodio come “l’incidente più grave da quando abbiamo recuperato la democrazia” nel 1983.

Argentina: il video dell’attentato fa il giro del mondo

Il tentato omicidio è stato ripreso dalle telecamere e il video è stato trasmesso da diversi canali. I frame mostrano un uomo che si avvicina Cristina de Kirchner con una pistola e mira alla sua testa. Lei era appena scesa dall’auto per entrare nella sua abitazione nel quartiere Recoleta di Buenos Aires.

“Ora la situazione deve essere analizzata dal nostro personale forense per analizzare le impronte digitali e la capacità a disposizione che aveva questa persona”, ha affermato il ministro Fernandez.

Cristina de Kirchner è accusata di frode e corruzione

Centinaia di attivisti si erano radunati dalla scorsa settimana davanti all’abitazione della vicepresidente argentina, sessantanovenne, accusata di frode e corruzione per l’aggiudicazione di appalti pubblici nella sua roccaforte di Santa Cruz, durante i suoi due mandati presidenziali, dal 2007 al 2015. L’accusa ha chiesto una condanna a dodici anni di reclusione e l’interdizione dai pubblici uffici.

Opposizione: “Cristina è viva solo perché la pistola non ha sparato”

L’attacco a Cristina de Kirchner è stato condannato dalla coalizione di opposizione Insieme per il cambiamento, che ha chiesto di aprire un’indagine sui fatti: “Cristina è viva perché, per un motivo che ancora non è stato tecnicamente confermato, la pistola che aveva cinque proiettili in canna, non ha sparato nonostante sia stato premuto il grilletto”. Queste le parole del presidente dell’Argentina Alberto Fernandez.

Attentato a Cristina de Kirchner: chi è l’uomo che ha tentato di spararle

L’uomo, accusato di aver tentato di uccidere de Kirchner, si chiama Fernando André Sabag Montiel. Nato in Brasile, naturalizzato in Argentina, ha trentacinque anni e ha qualche precedente penale per porto abusivo di armi. A pochi metri dalla scena dell’attentato è stata ritrovata una pistola calibro 32 Bersa di fabbricazione argentina, contenente cinque proiettili nel caricatore e in condizione di sparare.

Pochi minuti dopo l’accaduto, mezzanotte locale (ore 5 in Italia) il coordinatore del governo Juan Manzur ha convocato una riunione urgente dei ministri.