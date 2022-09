Anticipazioni Terra Amara, tragica morte: Demir prova a nascondere le prove

Nelle prossime puntate di Terra Amara, i telespettatori assisteranno ad una tragica morte che Demir proverà a nascondere: tutte le anticipazioni

La soap opera turca non fa altro che suscitare curiosità giorno dopo giorno ai telespettatori italiani. Quello cui assisteranno di qui a poco avrà dei risvolti epocali per la trama: un nuovo omicidio si abbatte in città.

Tutto comincia con Demir e Zuleyha che scoprono che, in realtà, Umit è la figlia di Sevda. Inizialmente, quando lo Yaman lo scopre ne resta molto sorpreso, ma quell’aria di stupore ben presto lascia spazio alla rabbia che lo porterà a chiedere un confronto con madre e figlia. Una volta che il segreto è emerso, Umit e Sevda vogliono abbandonare la città ed è proprio Demir ad offrire loro un’auto e del denaro per scappare.

Quando i tre si incontrano in un luogo lontano da occhi indiscreti, Umit rinfaccia a Demir di averla ingannata ed ha tutte le intenzioni di fargliela pagare. Non appena la ragazza sale in macchina e mette in moto, ha un improvviso ripensamento e scende in preda alla rabbia a tal punto da puntare un’arma contro l’imprenditore e sparare. Umit è fuori controllo, ma Sevda è lucida abbastanza da impedire alla figlia di farle fare sciocchezze e con il suo corpo fa da scudo a Demir.

Anticipazioni Terra Amara, Sevda muore e Demir seppellisce il corpo nascondendolo

Non c’è più niente da fare: Sevda è morta, la pallottola che l’ha raggiunta è risultata fatale. Immediatamente Demir solleva il suo corpo e lo mette nel bagagliaio ed insieme a Umit scappa. Una volta a casa, i due ripensano a quanto accaduto: ha tutte le intenzioni di non far andare in prigione Umit.

Lo Yaman prende l’unica strada possibile: decide dunque di nascondere il cadavere. Dopo averlo seppellito, Demir incontra Zuleyha che lo trova in uno stato di agitazione e con delle macchie di sangue sull’auto. Inevitabilmente la Altun comincia ad essere insistente con le sue domande per capire cos’è successo.

I telespettatori assisteranno a questo e molto altro dalle 14:35 su Canale 5 dal lunedì al venerdì.