Amici 21, Nunzio non nega la storia con la ballerina: l’indizio è chiarissimo

Il protagonista di Amici 21 Nunzio è stato intervistato da Lorella Cuccarini, senza però negare un rumors sentimentale che lo riguarda

Tra i protagonisti più amati e seguiti dell’ultima edizione di Amici spunta sicuramente un ballerino che, oltre alle sue capacità artistiche, si è fatto conoscere ed apprezzare per un carattere istrionico e molto divertente.

Stiamo parlando di Nunzio Stancampiano, il danzatore siciliano che ha conquistato tutto il pubblico di Amici 21 a colpi di ballo ma anche con le sue uscire irriverenti e spiritose.

Di Nunzio ultimamente si parla sia per i progetti lavorativi di grande prestigio, che avrebbe già ricevuto sotto forma di proposte allettanti, sia per quanto riguarda la vita sentimentale del giovane artista.

Nunzio e la liaison con Cosmary Fasanelli: cosa c’è di vero

Intervistato da Lorella Cuccarini, in uno dei video pubblicati sul canale Youtube di Amici, Nunzio ha parlato di vari argomenti. Soprattutto della sua vita personale e dei rapporti con i suoi ex compagni di avventura.

Si vocifera da tempo che Nunzio abbia una liaison con un’altra ballerina fuoriuscita da Amici 21. Ovvero la bella Cosmary Fasanelli, ragazza salentina che si è fatta conoscere proprio grazie al talent show di Maria De Filippi.

I rumors non sono stati negati da Nunzio nella chiacchierata con la Cuccarini. Anzi, il ballerino ha lanciato un indizio interessante, parlando della sua nuova cotta televisiva, ovvero l’attrice turca Hande Ercel, nota per la serie TV Love is in the air.

La cosa particolare è che la Ercel è praticamente la sosia di Cosmary Fasanelli. Le due ragazze si somigliano moltissimo, hanno gli stessi tratti estetici e mediterranei. Evidentemente il tipo di ragazza che piace particolarmente a Nunzio.

Il problema è che Cosmary durante l’edizione di Amici 21 è stata fidanzata con Alex, altro partecipante del talent show. Nonostante ciò tra Nunzio ed Alex stesso c’è una buona amicizia, come spiegato dal ballerino: “Ho legato con tutti ad Amici, con alcuni in particolare. Non posso dire di non aver legato anche con Alex, siamo tutti bravi ragazzi”.

Eppure Alex ha smesso da poco di seguire su Instagram sia Nunzio che la sua ex ragazza Cosmary. Un ennesimo indizio della possibile love story tra i due giovani danzatori di Amici 21.