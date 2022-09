Amici 21, amatissima allieva lascia l’Italia: grande commozione sul web. Il suo viaggio negli States è diventato virale anche sui social

Il suo saluto con Albe ha commosso il web. Serena vola negli Usa, dove ha vinto una borsa di studio. Tra la ballerina e il cantante è scoccato l’amore durante l’ultima edizione del talent.

La scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi ha raccolto un successo clamoroso, sia in termini di ascolti che di riuscita degli alunni. Tra questi si sono messi in mostra sicuramente Serena e Albe. La ballerina e il cantante hanno trovato un feeling speciale, instaurando durante le riprese anche un bellissimo amore. Una coppia che è sopravvissuta alla fine del talent di Mediaset e che è diventata seguitissima anche sui social. Tutto il pubblico si è appassionato alla loro relazione, sperando in sviluppi positivi, professionali e non.

Ora però una scelta personale di Serena potrebbe stravolgere le carte in tavola. Per lei infatti si sono aperte le porte degli Stati Uniti ed esattamente di New York.

Durante la finale infatti la ballerina ha vinto una borsa di studio per una famosa accademia nella Grande Mela. Ovviamente un’occasione troppo importante per essere rifiutata e che andrà colta al volo dalla ragazza, senza ripensamenti.

Amici 21, Serena vola negli Stati Uniti: la reazione di Albe

In una recente intervista lo stesso Albe ha spiegato anche come hanno intenzione di superare la distanza, per mantenere vivo il loro rapporto.

“Sì, sono innamorato. Se vuoi sapere la verità c’è giù Serena. È qui a casa mia con mia mamma. Adesso partirà per New York, non ci siamo ancora organizzati. Ma faremo come tutte le coppie che vivono una relazione a distanza. Però comunque ho fatto un calcolo. Da casa mia a Cerignola sono 7 ore di treno. Da casa mia a New York sono 6 ore e mezza, quindi il tempo è quello”.

Poco dopo le parole è arrivato il momento dei saluti in aeroporto, per la partenza. Albe e Serena si sono immortalati in aeroporto, con un abbraccio affettuoso e un momento di commozione.

Il cantante proseguirà con la sua avventura professionale in Italia, con l’obiettivo di andare spesso a trovare la sua dolce metà.