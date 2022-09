Alex Belli non ci sta! Replica durissima ad Orietta Berti: “Ti aspetto al varco”

L’ex concorrente del GF Vip Alex Belli risponde a tono alle critiche recenti di Orietta Berti, prossima opinionista del reality show

Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, ovvero la settima stagione del reality show dedicato a personaggi noti del mondo dello spettacolo. Il 19 settembre Alfonso Signorini riaprirà le porte della nota casa di Canale 5.

Tra le novità della nuova edizione del GF Vip spicca la presenza di Orietta Berti. Come è noto, la famosa cantautrice emiliana sarà opinionista d’eccezione durante le prime serate di Canale 5, al fianco di Sonia Bruganelli.

La Berti nei giorni scorsi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul GF, ma in particolare ha puntato il dito contro chi enfatizza le storie sentimentali per avere successo. Una frecciatina diretta ad Alex Belli e alla sua compagna Delia Duran, che nell’ultima edizione del reality si sono fatti conoscere per il loro rapporto molto libertino.

La risposta di Alex Belli ad Orietta Berti: scintille prima dell’inizio del GF Vip 7

Orietta Berti dunque non l’ha mandata a dire ad Alex Belli, nonostante la signora della musica leggera italiana sia nota per la sua gentilezza e ironia. Non è mancata la ovvia replica di Belli, che certamente non sarà stato contento di essere criticato pubblicamente.

Sui propri account social, Alex Belli ha voluto dire la sua: “Molto probabilmente Orietta Berti non ha ancora capito su che cosa si basa e si fanno i numeri in un reality come il GF Vip! Aspetto al varco la signora per questa nuova stagione. Buona fortuna!!”

Belli è apparso un po’ stizzito nei confronti di Orietta Berti e non ha voluto sentire ulteriori repliche. Va ricordato comunque che la cantante ha fatto intendere di apprezzare molto poco determinati atteggiamenti da vip: “Una persona ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale”.

Il GF Vip 7 inizia col botto. Non è da escludere che Alex Belli, grande protagonista dell’ultima edizione, venga invitato in trasmissione da Signorini e possa confrontarsi dal vivo con Orietta.