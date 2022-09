Alex Belli e Delia Duran, altro scandalo: spunta un’altra donna

Alex Belli e Delia Duran, coppia di ex concorrenti del Grande Fratello, fanno ancora parlare di loro per via della vita sentimentale turbolenta

Sono stati tra i protagonisti più chiacchierati e discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una coppia bellissima e molto patinata, con delle consuetudini piuttosto particolari, a tratti discutibili.

Ci riferiamo ad Alex Belli e Delia Duran. Due ex vipponi che continuano a far parlare di sé per quanto riguarda la loro vita privata. Infatti l’attore e modello emiliano e la influencer sudamericana continuano a scioccare il grande pubblico.

Belli e la Duran sono stati infatti pizzicati, come raccontato da La Nostra TV, in un nuovo triangolo amoroso. Ultime immagini hanno mostrato la coppia di ex concorrenti del GF Vip accompagnata da una misteriosa donna.

Nuovo ménage a trois per Alex Belli e Delia Duran: le immagini dicono tutto

Non è ancora chiaro chi sia la terza persona immortalata dai giornali di gossip assieme a Alex Belli e Delia Duran. Ma le immagini confermano il fatto che possa esserci del tenero del vizioso tra i tre.

Infatti i ben informati parlano di un bacio vero e proprio, sulla bocca, tra la Duran e la misteriosa ospite. Il tutto di fronte agli occhi di Alex Belli, il quale certamente avrà approvato la situazione.

I due ex vipponi continuano a scioccare, ma allo stesso tempo confermano la loro filosofia sentimentale ed intima riguardo l’amore libero. Lo scorso anno al GF Vip 6 fecero discutere per il ménage a trois con Soleil Sorge, l’influencer italo-americana che ebbe una importante liaison con Belli nella casa.

Lo stesso attore parò del concetto di ‘amore libero’ che segue assieme alla sua consorte Delia Duran. Il tutto, come detto, confermato e rivisto nel triangolo immortalato dai paparazzi negli scorsi giorni con una nuova fiamma. Non a caso Alex Belli ha da poco pubblicato una hit musicale chiamata proprio Amore libero.

Qualcuno vocifera che la scena vita in strada, con tanto di bacio appassionato tra Delia Duran e un’altra donna, possa essere parte di un videoclip che riguarda proprio la canzone eseguita da Belli. Solo finzione o la conferma della vita di coppia aperta? Vedremo…