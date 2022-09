WhatsApp, cambiano per sempre le chiamate: novità davvero sorprendente

Un ultimo aggiormento di WhatsApp è pronto a cambiare le chiamate per sempre. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sull’app di messaggistica.

Continua a cambiare l’applicazione di messaggistica WhatsApp, con un nuovo aggiornamento che adesso va a modificare per sempre le chiamate. Scopriamo quindi tutte le novità in arrivo sul servizio di Meta.

In queste settimane WhatsApp ha visto diversi aggiornamenti che riguardavano la nativa applicazione per Windows. Ma le novità, come ben sappiamo non sono di certo finite qui. Infatti gli sviluppatori di Meta sono sempre a lavoro per migliorare l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. Stavolta però l’ultimo update riguarda soprattutto i possessori di uno smartwatch Wear OS 3. Con l’ultima beta dell’app, infatti, è possibile rispondere alle chiamate vocali WhatsApp direttamente dal dispositivo indossabile compatibile.

A lanciare l’ultimo aggiornamento ci ha pensato il portale specializzato 9to5Google. Infatti la novità potrebbe arrivare con la versione 2.22.19.12 della Beta di WhatsApp. ancora, i possessori di Galaxy Watch 4 con la versione beta di WhatsApp 2.22.19.11 sembrano avere accesso alla stessa feature, ma con differenze nel modo in cui appare nell’interfaccia del wearable. Quindi la chiamata in arrivo su WhatsApp potrebbe essere considerata dal dispositivo come una chiamata qualcuno e ricevendola potrete rispondere stesso dal vostro smartwarch. Andiamo quindi a vedere le ultime novità sull’applicazione.

WhatsApp, è possibile applicare un blocco: proteggerà le vostre chat

Spesso ci può capitare di appoggiare il telefono da qualche parte e lasciarlo incustodito. Infatti ci potrebbe succedere di appoggiarlo sul tavolo in ufficio e andare a prendere il caffè, lasciarlo in giro nella casa di qualcuno, oppure nei casi limite perderlo, dimenticarlo da qualche parte. Sono tutte cose che capitano che però potrebbero mettere in pericolo la nostra privacy e tutti i contenuti che abbiamo nelle nostre conversazioni.

Un modo per tenere al sicuro le nostre conversazioni è scaricare Serratura-Applock. Infatti questa applicazione ti permettere di proteggere WhatsApp applicando un blocco che si può superare solo con la tua impronta digitale, sicuramente il metodo più sicuro per mettere al sicuro tutte le chat più attive del tuo telefono. Così saranno messe al sicuro le conversazioni in cui invii foto personali, video, documenti di lavoro e chi più ne ha più ne metta. Questo trucco però mette al sicuro tutte le vostre chat.