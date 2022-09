Uomini e Donne, spunta subito la segnalazione per il nuovo tronista: cosa ha fatto

Il primo settembre Uomini e Donne ha presentato sui propri canali social i due nuovi tronisti del Trono Classico: è subito arrivata una segnalazione per uno di loro. Ecco di chi si tratta e cosa avrebbe fatto.

Cercando di battere le riviste di gossip e tutte le indiscrezioni, quest’anno Uomini e Donne ha deciso di presentare in anteprima sui social i nuovi tronisti. Si è iniziato subito con il Trono Classico, dove si son presentate prima le due ragazze e poi i due ragazzi. Quello che emerge, è che molti di loro in realtà non sono davvero dei volti nuovi per la trasmissione.

Lavinia, la prima ad essere presentata attraverso un video, è stata corteggiatrice di Nicolò Brigante. Si è presentata come una ragazza impegnata e sicuramente non interessata al mondo dello spettacolo. Il ritorno di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, ha diviso il pubblico: come per Gemma, c’è a chi piace e chi non la sopporta.

Uomini e Donne, cosa si è saputo sul nuovo tronista

Il primo settembre si sono presentati con altri due brevi video i due tronisti del Trono Classico. Entrambi si chiamano Federico, e quindi saranno sempre accompagnati dall’iniziale del loro cognome. Federico N. ha spiegato che la vita lo ha fatto crescere troppo in fretta, alludendo forse ad alcuni problemi.

È un ingeniere aeronautico di 25 anni della zona di Roma, che si è preso molto cura della sua famiglia di origine. È alla ricerca una donna con un’identità forte e che sappia ciò che vuole. Per lui è importante imparare a voltare sempre pagina nella vita, e non strapparla mai. Anche Federico D. ha 25 anni e si è mostrato in modo completamente diverso.

Federico D., il gossip parla chiaro: che cosa succede?

Il secondo nuovo tronista di Uomini e Donne, Federico D., ha raccontato di essere uno sportivo professionista. Gioca a pallanuoto, ed ha anche vinto uno scudetto. Per lui la squadra è anche una famiglia. È anche un odontotecnico e lavora nella zona di Genova nello studio del padre da diverso tempo. Ha corteggiato in passato Veronica Rimondi.

Proprio per Federico D. sarebbe arrivata una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano. Il tronista starebbe vedendo una ragazza che, in passato, avrebbe fatto la corteggiatrice per Armando Incarnato. Non si capisce la natura della loro relazione, ma ovviamente questa indiscrezione ha subito sollevato un polverone.

Ecco i gossip rivelati da Deianira Marzano su Instagram:

Questo, invece, è il video di presentazione di Federico D. su Witty: