Uomini e Donne, anticipazione di fuoco: Ida Platano bacia proprio lui!

A breve tornerà sul piccolo schermo anche Uomini e Donne, con Ida Platano pronta ad essere protagonista anche di questa edizione: bacerà lui.

Ida Platano si confermerà una delle grandi di Uomini e Donne anche nel corso di questa stagione. Infatti la dama si scambierà un bacio proprio con lui: tutte le anticipazioni sulle nuove puntate del dating show.

Nel corso di questi ultimi giorni di agosto ci sono state anche le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Stando alle prime anticipazioni non mancheranno scintille, nonostante i protagonisti siano cambiati. Ancora una volta a fornirci i primi spoiler sulle nuove puntate ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, rivelando cosa succederà nelle prime puntate del Trono Classico ed Over. Ieri c’è stata la presentazione delle due troniste, Federica Aversano e Lavinia Mauro, oggi invece hanno fatto il loro ingresso in studio i due tronisti. Inoltre anche loro c’è una conferma della passata stagione del Trono Classico. Infatti sul trono troveremo Federico, ex corteggiatore di Veronica Rimondi.

Mentre invece il quarto tronista si chiama Federico ed è di Roma. Ma ad aver creato maggiore hype sul web sono secialmente le vicende del Trono Over. Se ieri si è palesata la possibilità che Alessandro Vicinanza passasse dagli Over al Classico per corteggiare Federica, oggi le cose sono cambiate totalmente. Infatti anche Riccardo Guarnieri aveva espresso il suo interesse per la nuova tronista. Proprio nelle prime anticipazioni è spuntata fuori la dichiarazione del cavaliere tarantino a Federica. La tronista però ha ammesso di non ricambiare l’interesse perché non l’è piaciuto il suo comportamento con Ida Platano.

Uomini e Donne, la nuova stagione è ricca di sorprese: nuovo bacio di Ida

Il comportamento di Riccardo Guarnieri ha insospettito Maria De Filippi, che gli ha ricordato come potrebbe spostarsi dal Trono Over a quello classico. A questo punto, e visto che lei ha già ammesso di non essere interessata, Riccardo ha rinunciato all’idea di corteggiare Federica. Per Guarnieri è arrivata una nuova corteggiatrice. Nel frattempo però tutti gli occhi saranno puntati su Ida Platano. Infatti la dama bresciana è tornata a sentirsi con Alessandro e tra i due c’è anche stato un nuovo bacio.

Per l’altro Alessandro invece è arrivata una nuova signora e Pinuccia si è molto arrabbiata. Tina l’ha attaccata e ne è seguita una lite. Insomma cambia la stagione ma continueremmo ad assistere alle liti tra l’anziana signora e la storica opinionista. Tornando al trono Classico, invece, Federica ha eliminato ragazzo che ha portato in esterna, ma Lavinia lo ha tenuto. Appuntamento quindi al 12 settembre, quando riprenderà anche il dating show condotto da Maria De Filippi.