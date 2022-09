Che scoop! La star di Mare Fuori e la protagonista di Amici pizzicati assieme

Notizia di gossip fresca di giornata: il giovane interprete di Mare Fuori sembra si stia vedendo da qualche tempo con la talentuosa ragazza

Uno dei maggiori successi televisivi targato Rai è sicuramente Mare Fuori. Una fiction giovane, fresca ed intrigante, che riguarda un gruppo di ragazzi detenuti in un carcere nella zona di Napoli.

Trame avvincenti, personaggi ben costruiti e rapporti sentimentali veraci e forti. Questa la formula vincente di Mare Fuori, che sta avendo anche ottimi riscontri su Netflix, che ha deciso di acquistare e mettere a disposizione in streaming la serie TV.

Non a caso alcuni dei giovani protagonisti di Mare Fuori stanno avendo successo e grandi riscontri di pubblico. Uno di questi è certamente Massimiliano Caiazzo, colui che nella serie interpreta il ruolo di Carmine Di Salvo, figlio di una famiglia camorrista che cerca rivalsa e un futuro onesto.

Love story per Massimiliano Caiazzo: indizi social con la celebre ballerina

Massimiliano Caiazzo non ha solo guadagnato un importante numero di fan, tra televisione e social network. Ma è diventato da poco oggetto di gossip, almeno secondo le indiscrezioni del portale Whoopsee.

Il protagonista di Mare Fuori starebbe vivendo una sorprendente love story con un altro volto noto della televisione italiana. Vale a dire la celebre ballerina Elena D’Amario, componente del corpo di ballo di Amici.

Non vi sono ancora testimonianze nette e concrete della liaison tra Caiazzo e la D’Amario. Ma pare proprio che molti indizi forniscano la prova che i due giovani siano in grande feeling l’uno con l’altra.

In primis i due hanno iniziato a seguirsi a vicenda su Instagram, scambiandosi numerosi like reciproci sul noto social network. Senza dimenticare che Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo hanno lanciato dei piccoli messaggi comuni, come a far capire di essere in sintonia.

Nonostante la differenza d’età (l’attore di Mare Fuori ha 6 anni in meno) sembra dunque scattata la scintilla sentimentale tra i due noti personaggi. Massimiliano Caiazzo è considerato un affascinante e promettente interprete, al momento single. Non sembra essere legata a nessun uomo neanche Elena D’Amario, conturbante ballerina classe 1990, che sui social finora mostra solo i propri sentimenti per la nipotina Anna Sophie.