“Ritorno clamoroso!”, bomba su Michelle Hunziker: il dettaglio svela tutto

I più attenti fan di Michelle Hunziker hanno intravisto un dettaglio che spiegherebbe moltissime cose sulla showgirl

Un’estate davvero particolare quella che sta vivendo in questi giorni Michelle Hunziker. La showgirl svizzera, tra le donne più apprezzate della televisione italiana, è in un turbinio di emozioni

Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, ex marito e padre delle sue due ultime figlie, Michelle Hunziker aveva trovato la felicità durante l’estate, cadendo tra le braccia del medico Giovanni Angiolini.

Un nuovo amore sbocciato per la Hunziker, che ha trascorso gran parte delle vacanze proprio con Angiolini in Sardegna, terra d’origine dell’ex concorrente del Grande Fratello. Ma il tutto sembra essersi esaurito improvvisamente.

Michelle Hunziker dice addio a Giovanni Angiolini: un colpo di scena nella sua vita privata

Pare proprio che l’idillio sentimentale tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sia durato davvero pochissimo. La showgirl avrebbe preferito troncare la relazione e pensare a sé stessa, dedicando le ultime settimane di ferie alle proprie figlie ed al suo benessere.

Ma i fan più accaniti ed attenti di Michelle hanno intravisto un particolare che potrebbe svelare un clamoroso passo indietro. La Hunziker infatti, in alcune foto molto recenti pubblicate su Instagram, avrebbe mostrato di nuovo la fede al dito.

Un indizio importante. In precedente Michelle Hunziker aveva tolto la fede nuziale risalente al matrimonio con Tomaso Trussardi, vista la separazione consensuale tra i due sposi. Ma in un’immagine pubblicata ieri sui social, tale anello è tornato in bella mostra.

Un indizio che potrebbe svelare una clamorosa novità per Michelle Hunziker. Non è da escludere che la donna possa aver riallacciato i rapporti proprio con Trussardi. I due si sono separati a gennaio scorso, dopo sette anni di matrimonio.

C’è chi parla di un riallacciamento dei rapporti tra la Hunziker ed il figlio del noto stilista italiano. Forse anche per il bene delle figlie Sole e Celeste, rispettivamente di 9 e 7 anni di età. L’affetto tra Michelle e Tomaso Trussardi non è mai venuto meno, anche dopo la separazione, ma ora il gesto della svizzera potrebbe rappresentare un vero e proprio ritorno di fiamma.