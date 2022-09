Manuel Bortuzzo, suo padre Franco è furioso: è successo dopo l’intervista

Un’intervista che ha fatto molto discutere ed ha alimentato dissapori sul web, Franco Bortuzzo papà di Manuel è furioso

Nei mesi in cui il nuotatore è stato protagonista della casa del GF Vip, si è sentito molto parlare di suo padre che non è stato un personaggio particolarmente stimato. La querelle continua fuori con le sue dichiarazioni considerate dall’opinione pubblica piuttosto discutibili.

Nella giornata di ieri, Franco Bortuzzo è nuovamente finito nell’occhio del ciclone dopo un’intervista pubblicata da Novella 2000. In particolare, all’interno di quest’ultima si leggeva di una certa incompatibilità tra suo figlio Manuel ed il format del reality show: “[…] il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora”.

Come se non bastasse, poi, è tornato a parlare anche di Lulù Selassié, ex fidanzata di suo figlio che a lui pare non sia mai piaciuta: “In verità non avrei neanche voglia di parlarne di questa cosa. Sono rimasto deluso dal comportamento di tanta gente che ha cominciato ad attaccare me e la mia famiglia dopo che Manuel con un lancio di agenzia aveva lasciato la sua coinquilina del Grande Fratello Vip Lulù Selassié. Sono convinto di aver fatto bene a lanciare un campanello di allarme. Voglio proteggere mio figlio sempre”.

Franco Bortuzzo nell’occhio del ciclone: il web non perdona

Tutto ciò che finisce sul web, a volte, può essere letale e Franco Bortuzzo è rientrato nell’occhio del ciclone, dov’è stato ripetutamente. Tuttavia, dopo aver ricevuto una serie di attacchi, questa mattina il papà di Manuel è tornato a parlare su Instagram per raccontare la sua personale versione dei fatti.

Con sfondo la bandiera dei Templari, Franco Bortuzzo asserisce: “False interviste distorte da passaggi di parole tra articoli vari non veritiere. Ma quando finirete la crociata nei nostri confronti? Credo ci sia un limite a tutto. Fatevi una ragione di vita e godetevela. Rispetto e non alimentate odio inutile”.