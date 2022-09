Lutto per un ex protagonista del Festival di Sanremo: sono tutti impietriti

Giornata triste per un ex protagonista del Festival di Sanremo, che dovrà affrontare un gravissimo lutto: è successo nelle ultime ore.

Lutto per uno degli ex protagonisti del Festival di Sanremo, che in queste ore sta affrontando la scomparsa dell’amato fratello. La notizia ha lasciato tutti impietriti: il post di addio sui social network.

Una tragica morte ha sconvolto il mondo di Sanremo. Infatti in queste ore è scomparso Fabio Zanello, fratello di Tommaso, rapper e produttore discografico romano, noto al pubblico come Piotta. Ad annunciarlo è proprio l’artista romano che ha voluto dedicare al fratello un commovente post sui suoi profili social. Andiamo quindi a vedere le parole utilizzate da Piotta per salutare Fabio, il fratello.

Sanremo, Piotta piange la scomparsa del fratello: “Fai buon viaggio”

Piotta quindi con un messaggio sui social ha salutato il fratello. Infatti sui suoi profili si legge: “Per molti eri il Professore. Per tutti eri Fabio. Solo per me eri il mio fratellone. Fai buon viaggio attraverso il Bardo. Con tutto l’amore che posso!“.

Successivamente ha quindi voluto fargli una dedica con versi presi da un libro proprio del fratello: “Prima la terra si dissolve in acqua, l’acqua poi si dissolve in fuoco. Il fuoco si dissolve nell’aria, e l’aria poi si dissolve nella coscienza. Quella stessa coscienza allora entra nella Chiara Luce“. Momento difficile quindi per lo storico rapper romano, che dovrà affrontare anche la scomparsa del fratello.