“Vi svelo tutta la verità”, Loredana Lecciso esce allo scoperto: il rapporto con Al Bano e Romina

Dopo Romina, Al Bano ha deciso di stare con Loredana Lecciso pur mantenendo ottimi rapporti con l’ex moglie: come la vive la sua compagna?

Un trio che ha fatto parecchio discutere negli anni: l’amore artistico e non tra i due cantanti è sempre stato evidente, poi il Carrisi ha scelto di sposare un’altra donna dopo la profonda crisi vissuta con la prima moglie. Ma qual è il vero rapporto tra i tre?

Quante volte in TV si sono visti Al Bano e Romina e quante Al Bano e Loredana Lecciso? Eppure è quest’ultima l’attuale moglie del Carrisi che, tuttavia, mantiene ottimi rapporti professionali col suo primo grande amore. I due cantanti hanno fatto sognare il panorama mondiale della musica, soprattutto gli inguaribili romantici che hanno sempre sperato in un lieto fine tra loro, specialmente dopo la scomparsa misteriosa della loro figlia Ylenia.

Da grandi professionisti e persone mature, Al Bano e Romina hanno deciso di proseguire le loro vite private separatamente, ma di continuare a fare musica insieme, così come hanno abituato il loro pubblico e catturato l’attenzione del panorama musicale mondiale. Basti pensare che la coppia è in partenza a fine settembre per un tour che toccherà varie tappe fuori dall’Italia. E dov’è Loredana Lecciso in tutto ciò?

Loredana Lecciso esce allo scoperto: la verità sul “triangolo” con Al Bano e Romina

Al Bano e Loredana Lecciso stanno insieme ormai da ben 22 anni e, ad un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha anche ammesso che tra alti e bassi il loro rapporto è vivo e vegeto e che il suo regalo più grande, per i 50 anni festeggiati meno di una settimana fa, è stato quello di ritrovare quell’equilibrio iniziale nella coppia. Sono state tante le persone che si sono intromesse nel rapporto tra i due, pertanto restare in piedi dopo tanto tempo è un gran bel risultato.

Troppe voci insistenti e tanti personaggi che hanno voluto mettere bocca. Sul triangolo con Romina, Loredana Lecciso risponde prontamente: “Non c’è mai stato alcun triangolo. Le verità vengono fuori nel bene e nel male: è solo questione di tempo e io sono una donna paziente”.