Gianni Morandi, i danni sono evidenti: la foto che sconvolge i fan

Gianni Morandi ha mostrato una foto in cui i danni sono davvero evidenti: dopo tutto questo tempo il cantante ha finalmente fatto vedere cosa è successo alla sua mano destra, che è rimasta a lungo bendata.

Gianni Morandi ha raccontato in più occasioni di aver passato dei mesi più difficili. Si sentiva molto sfiduciato, ed è stato in questo momento che un artista italiano molto noto gli ha teso la mano. Jovanotti, infatti, lo ha invitato a cantare con lui il brano L’allegria, che per Morandi è stato un po’ come tornare a vivere.

I momenti difficili di Gianni Morandi sono dovuti ai problemi di salute derivanti dalle ustioni che hanno seriamente danneggiato una sua mano. Ormai più di un anno fa, mentre si prendeva cura del suo orto nella villa in campagna, rimase ustionato ad entrambe le mani. La destra rimase bendata per lungo tempo e non fu più autonomo nei movimenti.

Gianni Morandi, cosa succede alla mano: ecco la foto

Fino a marzo 2022 Gianni Morandi si è mostrato con la mano completamente bendata. Diverse volte ha condiviso le foto di sua moglie Anna mentre faceva delle visite di controllo. Mentre la mano sinistra si è ripresa relativamente velocemente, la mano destra gli ha procurato molto più dolore e difficoltà nella riabilitazione.

Più volte l’eterno ragazzo ha commentato che ci voleva molta pazienza per la guarigione, mostrando un certo scoramento. Quest’estate, finalmente, si è inizialmente mostrato con solo due dita della mano destra fasciate. Poi, lentamente, non ha più indossato nulla su entrambe le mani, a testimonianza della sua quasi completa guarigione.

Il cantante è completamente guarito? Cosa mostrano le foto

Il cantante, dopo un periodo molto difficile, sembra aver recuperato tutta la sua energia che lo ha sempre contraddistinto. Gianni Morandi non è più tornato a parlare volentieri dei progressi della sua mano destra, ma una foto ha chiarito inequivocabilmente l’entità del danno provocato dalle ustioni ad entrambe le mani.

Per festeggiare l’arrivo di settembre, Gianni Morandi si è mostrato in uno scatto in cui si vedono bene entrambe le mani. Mentre la mano sinistra sembra quasi completamente recuperata, le cicatrici ed i segni sulla mano destra sono evidenti, come lo è anche il gonfiore. La buona notizia è che il cantante non si abbatte più per questo.

Ecco la foto condivisa da Gianni Morandi su Instagram in cui si vede bene anche la mano che ha avuto i maggiori danni:

Qui sotto, invece, le condizioni della mano destra di Gianni Morandi a marzo 2022: