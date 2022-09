GF Vip, la concorrente più amata di sempre si sposa: italiani letteralmente impazziti

Finalmente il matrimonio tanto atteso e di cui tanto si è parlato: una delle concorrenti più amate di sempre del GF Vip si sposa

Alfonso Signorini sarà il primo invitato della lista, senza se e senza ma, perché nella casa del GF Vip l’ha tanto supportata ed ha accolto il suo desiderio di matrimonio. Adesso quel sogno sta per diventare realtà.

Un altro matrimonio si aggiunge alla lista di sposi che sono passati per le grinfie di Alfonso Signorini. Per altro, la proposta di matrimonio -come tutti sapranno- è arrivata proprio lo scorso anno nella casa più spiata d’Italia e, adesso che ci si avvicina ad una nuova edizione, è il momento perfetto per celebrare un gran matrimonio.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi finalmente si sposano. Nella scorsa edizione del Grande Fratello VIP, la gieffina è diventata un meme del web per le sue reazioni alla vista di quello che a breve diventerà suo marito e l’amore tra i due era evidente a tal punto da convincere Alfonso Signorini di far restare per un po’ l’imprenditore all’interno del reality show.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sposi: quando e dove si celebreranno le nozze

Da qualche mese sono in corso i preparativi per il matrimonio tra la coppia che più ha appassionato e divertito il pubblico di Mediaset dalla casa più spiata d’Italia. Nel corso di qualche intervista, Francesca Cipriani si è anche lasciata sfuggire qualche dettaglio in più, specialmente sul menù: ad allietare gli invitati ci sarà una cena a base di specialità italiane di ogni regione, i due sono particolarmente affezionati all’arte culinaria italiana ed hanno voluto portare la loro passione in tavola.

Al momento c’è massimo riserbo sulla lista degli invitati, ancor più sulla data precisa del matrimonio: se è vero che si terrà di sera, perché l’ex gieffina ha parlato di cena, è pur vero che non ha fatto alcun riferimento ad una data. Visto e considerato, però, che i preparativi vanno avanti da un po’, è facile pensare che entro la fine dell’anno i due convoleranno a nozze.