“Enormi problemi, salta tutto”: il noto cantante delude tutti i suoi fan

Il noto cantautore, che vanta moltissimi fan in Italia, ha dovuto fermare il proprio tour deludendo i suoi seguaci e follower dal vivo

L’estate 2022, settembre compreso, è stata sicuramente importantissima per moltissimi cantautori ed artisti. Perché molti di loro sono riusciti a tornare alle esibizioni live, con tour e concerti in giro per l’Italia.

Questo è il caso di un cantautore internazionale che in Italia ha trovato sempre grandi e positivi riscontri, tanto da diventare persino un personaggio televisivo. Stiamo parlando di Mika, artista britannico di origine libanese.

L’ex giudice di X Factor è al settimo cielo per la sua produzione estiva a livello di concerti ed eventi dal vivo. Mika è tornato ad esibirsi negli Stati Uniti ed a Londra con appuntamenti di grande richiamo, ma nonostante ciò ha fatto scontenti i suoi fan italiani.

L’annuncio di Mika che gela gli italiani: niente più concerti nel nostro paese

Mika aveva organizzato e pianificato anche diverse tappe in Italia. Un paese che il cantante di Relax ha nel cuore da tempo, perché è stato sempre accolto come un grande artista e come personaggio televisivo apprezzato.

Il problema è che, per motivi di forza maggiore, Mika abbia dovuto abbandonare il proprio tour su territorio italiano. L’annuncio è giunto sul profilo Instagram del cantante libanese, che ha pubblicato un comunicato in cui, con dispiacere, conferma l’impossibilità di esibirsi in diverse date.

Mika nel comunicato parla di grossi problemi logistici e di produzione, senza però specificare di cosa si tratti. “Sono stati fatti numerosi tentativi per salvaguardare l’integrità degli show – si legge nell’avviso – come erano stati pianificati da Mika con la sua consueta cura e qualità artistica e di produzione, ma non potendola garantire nei tempi stabiliti, è stato necessario rinviare. È una decisione sofferta, ma proprio per non deludere il suo pubblico si è deciso di non sacrificare gli standard dei suoi show”.

Probabile dunque che la produzione del suo tour non abbia fatto in tempo a mettere in piedi scenografia ed impalcature che Mika aveva richiesto per uno show soddisfacente. Ma possono gioire i fan di Verona: Mika ha scelto di confermare solo la data del 19 settembre alla storica Arena.