“Non è stato facile per me”, il dramma di un protagonista di Amici: fan in apprensione

È stato uno dei protagonisti indiscussi delle ultime edizioni di Amici, ma una volta fuori sono cominciati i veri problemi di salute

Qualcosa di molto frequente tra i cantanti che ha colpito anche uno dei protagonisti della penultima edizione del talent show di Maria De Filippi. Un colpo da un punto di vista psicologico più che fisico che ha fatto preoccupare i fan dell’artista.

Per un lungo tempo, Luca Marzano -in arte Aka7even– è scomparso dai social. Se da un lato c’era chi pensava ad un nuovo entusiasmante progetto, che in realtà pare esserci, c’è chi si è preoccupato particolarmente: l’ex cantante di Amici, infatti, è molto social ed ama condividere del tempo con i suoi tanti follower tra Instagram e Twitter. L’assenza ha fatto pensare che qualcosa stesse succedendo: effettivamente così si è rivelato.

Niente di estremamente grave, per fortuna, ma anzi qualcosa di molto frequente tra i cantanti che fanno della loro voce -e non solo- il loro lavoro. Indubbiamente una seccatura per Aka7even che si è sfogato con i propri follower sui social in un Instagram story.

Aka7even ed i noduli: come sta adesso il giovane cantante

Il giovane cantautore partenopeo ha postato una foto su Instagram in cui ha spiegato il motivo della sua assenza: “Ciao ragazzi! Scusate l’inattività causata dalle mie condizioni fisiche dell’ultimo periodo, ma come sapete mi sto curando per tornare più forte di prima. La terapia procede bene e pian piano sto migliorando”. Un messaggio indubbiamente positivo da parte di Aka7even che ha voluto rassicurare i tanti follower che nei giorni scorsi gli hanno scritto in privato per sapere come procedessero le terapie.

Nel dettaglio, Luca ha aggiunto: “Non è stato facile per me stoppare il tour e ringrazio la mia famiglia, i miei amici, il mio team, Dio e tutti voi per starmi vicino”. Quando Aka7even ha scoperto di avere quel tipo di problema, infatti, è stato costretto a rinunciare a salire sui palchi, cosa che ha atteso per un lungo tempo e che riprenderà a fare non appena la sua salute lo consentirà.