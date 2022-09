Arisa, l’annuncio preoccupa tutti: cosa è successo alla cantante?

Arisa ha preoccupato tutti con un annuncio comparso il primo settembre sui suoi canali social: ecco l’annuncio che nessuno si aspettava ed il suo stato di salute.

Recentemente Arisa si è mostrata molto dimagrita. Ha spiegato che l’essersi innamorata, molto probabilmente di Vito Coppola, le ha fatto perdere peso senza che quasi lei se ne accorgesse. Ha spiegato di non aver fatto nessuna dieta, e che ormai la ragazza paffutella di Sincerità, il brano con cui divenne popolare a Sanremo, non esiste più.

Arisa non ha mai nascosto la sua tristezza per la fine della relazione con Vito Coppola. Anche se non sono mai usciti allo scoperto, era evidente che la cantante volesse una relazione più impegnata, e forse la convivenza, mentre lui si sentiva uno spirito libero. Infatti, appena avuta l’occasione lavorativa è partito per l’Inghilterra.

L’annuncio di Arisa spaventa i fan: la data è annullata

Nonostante Arisa abbia invitato tutti i suoi ammiratori a fare gli auguri a Vito, ed il ballerino abbia ricambiato nell’occasione del compleanno della cantante, è evidente che qualcosa si è rotto. Non si sa se sia questa situazione o altri problemi di salute che hanno portato Arisa a fare un annuncio del tutto inaspettato il primo settembre.

Non si sa neanche se sia stata la cantante a pubblicare la Storia su Instagram, ma un giorno prima del 2 settembre il suo concerto è stato annullato. Sembrerebbe che le sue condizioni di salute le impongano il riposo fino al 3 settembre. Al momento, non è chiaro neanche perchè non recuperi la data, dal momento che la sua agenda non sembra piena.

Cosa sta succedendo: il concerto annullato non è l’unica stranezza

Il concerto annullato del 2 settembre, a ben vedere, non è l’unica stranezza che ha visto protagonista Arisa negli ultimi giorni. Alcuni fan hanno notato che la data del concerto di Rutigliano era stata spostata dal 24 settembre al primo di ottobre. Anche in questo caso non sono note le motivazioni del posticipo.

Nel caso dell’esibizione a Rutigliano, la motivazione poteva essere l’impegno preso con Amici come professoressa. Anche la cancellazione del concerto potrebbe essere sempre dovuta al fatto che la trasmissione Mediaset non gli lascerà tempo per recuperare. In ogni caso, aspettiamo che Arisa nelle prossime ore racconti ciò che le è successo.

Ecco l’annuncio dell’annullamento del concerto di Arisa:

Ecco il teaser di Tu mi perdición, il video del nuovo singolo di Arisa che è uscito negli ultimi giorni di agosto: