Ultim’ora Stefano Tacconi, annuncio sulle sue condizioni di salute: tifosi col fiato sospeso. L’ex portiere di Juventus e Genoa è in fase di riabilitazione

In questi minuti, il figlio Andrea ha voluto condividere una storia Instagram in cui affronta la situazione del padre. Il riferimento è ad un bollettino stampa che presto verrà pubblicato.

Da quattro mesi a questa parte la vita di Stefano Tacconi è cambiata. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale ha accusato un malore lo scorso 23 aprile ed è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Alessandria. Appena entrato nel nosocomio piemontese le sue condizioni sono sembrate subito piuttosto serie. Il direttore della struttura Andrea Barbanera dichiarò: “Stefano Tacconi ha avuto una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma”. Il percorso riabilitativo è però proseguito nel migliore dei modi durante tutta l’estate, tanto da consentire all’ex calciatore di lasciare l’ospedale. Lo scorso 14 giugno il 65enne perugino è stato trasferito al Centro Borsalino di Alessandria dove sta ora effettuando il percorso di riabilitazione.

Ultim’ora Stefano Tacconi, annuncio sulle sue condizioni di salute: il figlio Andrea dà un aggiornamento su Instagram

Al suo fianco in questi mesi non è mai mancato l’appoggio della sua famiglia. Il figlio Andrea ha sempre condiviso sui propri profili social gli aggiornamenti della situazione del padre. Al pari della moglie Laura e dal fratello Alberto, si sono sempre prodigati per non far mancare il loro appoggio al capo famiglia. Le lunghe sedute di fisioterapia stanno pian piano portando a dei significativi miglioramenti. Sedute molto lunghe (circa 6 ore al giorno) per permettergli di essere di nuovo autosufficiente. Qualche settimana fa è riuscito addirittura a rilasciare un’intervista a La Stampa, nella quale ha anche parlato della sua Juventus e del mercato.

In occasione del compleanno del figlio Andrea, gli ha dedicato addirittura una lettera davvero molto toccante, condivisa dal ragazzo su Instagram. Sempre i social tornano ad essere d’attualità in questo momento, visto che il primogenito ha condiviso una storia su Instagram in cui aggiorna sulle condizioni del padre.

“Volevo comunicare a tutte le persone che mi chiedono di mio padre che a giorni uscirà un comunicato stampa dell’attuale condizione di salute di papà“. Non resta quindi di attendere e sperare.