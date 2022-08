Serena Bortone sconvolta dal lutto: l’annuncio commuove il web

Serena Bortone ha confessato di essere rimasta sconvolta da un lutto che l’ha particolarmente segnata: il ricordo

Di certo non sarà stata l’unica, ma ne è stata colpita in maniera così profonda da voler condividere la sua tristezza anche in diretta Rai con Oggi è un altro giorno. Ecco quali sono state le sue parole.

Serena Bortone presto tornerà con qualche settimana d’anticipo su Rai Uno con Oggi è un altro giorno per informare ed intrattenere il pubblico da casa con le principali notizie quotidiane. Com’è noto, sia lei che Alberto Matano hanno accorciato le vacanze in vista delle elezioni del 25 settembre per tornare prima in TV ed informare i telespettatori affezionati. A partire da lunedì 5 settembre, la conduttrice tornerà puntuale su Rai Uno in compagnia di tanti ospiti per discutere dei temi di estrema attualità.

Nel frattempo, Serena Bortone si fa viva sui social con un gran bel ricordo che ha deciso di condividere, la conduttrice ha speso i suoi caratteri di Twitter per la morte di Mikhail Gorbaciov, ex leader dell’Unione Sovietica: “La storia ci ha raccontato il fallimento di quel tentativo, e le delusioni che provocò nel paese che stava cercando di cambiare. Oggi, la sua morte nei giorni in cui quelle speranze sono così crudelmente violate, appare simbolica e triste”.

Serena Bortone e la morte di Gorbaciov: il Tweet

Le parole perestrojka e glasnost segnarono la mia generazione. Anni di speranze nella vittoria globale della democrazia. La morte dell’uomo che le suscitò, pur con i limiti e le delusioni successive, nei giorni in cui sono così crudelmente violate, è simbolica e triste #Gorbaciov — serena bortone (@serenabortone) August 30, 2022

Appena appresa la notizia della morte di Mikhail Gorbaciov, ex leader dell’Unione Sovietica, Serena Bortone ha pensato di dedicargli un Tweet dando il suo personale ricordo circa ciò che le è rimasto di questo personaggio di spicco che si è spento a 91 anni.

La scomparsa di Gorbaciov segna inevitabilmente un pezzo di storia, lui che la storia l’ha scritta con la sua linea politica durante la guerra fredda, nonché il coinvolgimento nell’abbattimento del Muro di Berlino.