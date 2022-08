Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, nuovo retroscena: è successo per più notti

Un amore infinito quello tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti su cui emergono nuovi dettagli: il retroscena

Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo per cui, a seguito della rottura, c’è stato grande sconforto generale. I genitori di Aurora sono stati beccati nuovamente insieme quest’estate, ma adesso emergono nuovi retroscena.

Due settimane fa, grazie a GossipeTV è stato possibile ricostruire un incontro tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti con la conduttrice che aveva appena terminato le vacanze in compagnia di Giovanni Angiolini, sua nuova fiamma. In particolare, il 9 agosto, Michelle Hunziker si è catapultata in Franciacorta dove dimora Eros Ramazzotti ed insieme si sono anche fotografati intenti a seguire una lezione di karate.

Successivamente, domenica 14 agosto, Michelle ha deciso di allenarsi in una palestra di extralusso, dove si allenano tanti VIP in vacanza in loco, che non dista più di 1km dalla dimora del caro Eros. Tutto ciò è avvenuto dopo che la stessa conduttrice è stata paparazzata finalmente serena in vacanza della sua nuova fiamma, dopo la dura separazione da Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ancora dettagli sui loro incontri

Quel bacio in diretta TV tra i due fa ancora riflettere, è evidente che l’amore tra i due non cesserà mai, nonostante abbiano deciso di non stare insieme. Tuttavia, non mancano incontri tra l’ex coppia, al di là della figlia in comune, Aurora, che pare li stia rendendo nonni, i due continuano ad essere molto affiatati. All’incontro di metà agosto, ad ogni modo, GossipeTV aggiunge nuovi dettagli.

In particolare, secondo quanto riportato dal sito ed appreso da fonti sicure, sembrerebbe che Michelle Hunziker ha deciso di dormire a casa di Eros Ramazzotti, ma non prima di chiudere la sua frequentazione con Giovanni Angiolini. Il quesito all’epoca riguardava proprio il pernottamento della conduttrice che, ad oggi, ha trovato risposta: i due hanno dormito nella stessa dimora, chissà se in camere separate o meno. Certamente non è dato sapersi quello che è accaduto tra le mura domestiche, ma sognare non costa nulla.