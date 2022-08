Mare Fuori, arriva la protagonista de La pupa e il secchione show: è polemica

Una protagonista della terza serie di Mare Fuori, prodotta da Netflix, è stata scelta fra le concorrenti de La pupa e il secchione show. Ecco perchè questa decisione ha fatto scoppiare la polemica fra gli appassionati della prima stagione.

Mare Fuori è una serie prodotta e proposta da Netflix, che racconta le storie dei ragazzi dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Le trame si snodano attorno agli errori dei protagonisti. A volte sono sbagli fatti senza volerlo, altre volte c’è la premeditazione. In alcuni casi, c’è anche chi pensa che ciò che sia davvero errato sia farsi arrestare.

Spesso, all’interno dell’Istituto di Pena Minorile, i pochi adulti con cui i ragazzi hanno a che fare diventano la loro famiglia. La direttrice, interpretata da Carolina Crescentini, il comandante di polizia penitenziaria, cioè Carmine Recano, gli educatori ed il cuoco cercano ogni giorno di aprire una piccola finestra su un mondo sconosciuto ai ragazzi.

Da La pupa e il secchione show a Mare Fuori

La terza serie di Mare Fuori dovrebbe andare in onda il prossimo autunno. All’interno del cast ci sarà un’interessante novità. Una delle protagoniste, infatti, è stata scelta fra le pupe del programma di Italia 1, La pupa e il secchione show. Si tratta di Emy Buono, che ha gareggiato nel programma insieme ad Alessandro De Meo.

Emy Buono ha già partecipato anche al reality show Il collegio. Ne La Pupa ed il secchione show ha colpito sia per la sua bellezza tascabile, oltre che per la sua spontaneità. L’influencer è rimasta al centro del gossip anche dopo la fine della trasmissione condotta da Barbara D’Urso per la sua relazione con Denis Dosio.

Emy Buono: da Denis Dosio alla serie Netflix, l’ascesa dell’influencer

Denis Dosio, che ha uno dei profili più seguiti su OnlyFans, ha coinvolto anche la sua fidanzata nella produzione di video di coppia per adulti. Adesso le è arrivata la sua prima proposta e debutterà come attrice in Mare Fuori. Il ruolo che le sarebbe stato assegnato, secondo The Pipol Tv, sarebbe quello della spacciatrice di droga.

Non tutti sono contenti dell’arrivo di una pupa nella fiction di Netflix. La serie, che cerca di proporre delle storie crude e vere, trova proprio nella veridicità dei personaggi il suo punto forte. Riuscirà Emy Buono a soddisfare il pubblico nel suo esordio nella recitazione con un ruolo che sicuramente sarà molto complesso?

Ecco la notizia lanciata da The Pipol Tv riguardo l’arrivo della protagonista de La pupa e il secchione show a Mare Fuori.