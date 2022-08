Manuel Bortuzzo, il padre Franco fa una clamorosa rivelazione: come reagirà Signorini? Le parole sul Grande Fratello Vip fanno discutere

Secondo il genitore del nuotatore azzurro, l’esperienza all’interno della Casa di Cinecittà non è andata proprio nel modo in cui si augurava. Manuel non è stato proprio benissimo.

La scelta di partecipare al Grande Fratello Vip 6 sembrava al momento la scelta migliore per Manuel Bortuzzo. Il nuotatore italiano, con ambizioni di partecipare alle prossime Paralimpiadi di Parigi, ha sempre nutrito una grande attrazione per il mondo televisivo e non si è tirato indietro di fronte alla nuova esperienza. All’interno della Casa di Cinecittà il 23enne triestino ha trovato anche l’amore con Lulù Selassié, principessa ereditiera di origine etiope. La loro storia, però, non è sopravvissuta a lungo alla quotidianità e dopo essere andati a convivere a Roma, recentemente si sono lasciati. Bortuzzo sembra aver trovato già una nuova compagna, con la TikToker Angelica Benevieri.

Proprio a proposito della vita sentimentale del figlio, il papà Franco ha rilasciato una nuova intervista a Novella 2000, svelando anche alcuni particolari sconosciuti sul GF Vip. In molti hanno attribuito proprio al genitore l’influenza decisiva su Manuel nel lasciare Lulù. Alla famiglia dell’atleta, infatti, non sarebbe mai piaciuta più di tanto l’influenza della Selassié su di lui.

Manuel Bortuzzo, il padre Franco non ha dubbi: “Il GF Vip non era la trasmissione giusta per lui”

Papà Franco ha ammesso che dopo aver partecipato al GF Vip Manuel: “Non ama andare in pasto al gossip, ai social network e a gente che potrebbe attaccare la sua compagna solo in quanto tale”.

Secondo quanto sostenuto dal padre, Manuel non ha avuto un’esperienza così positiva all’interno della Casa, anzi.

“Quelli sono stati momenti importanti per lui e che porterà sempre nel cuore. Solo che il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora”.

Sulla storia con Lulù Franco Bortuzzo aggiunge: “In verità non avrei neanche voglia di parlarne di questa cosa. Sono rimasto deluso dal comportamento di tanta gente che ha cominciato ad attaccare me e la mia famiglia dopo che Manuel con un lancio di agenzia aveva lasciato la sua coinquilina del Grande Fratello Vip Lulù Selassié. Sono convinto di aver fatto bene a lanciare un campanello di allarme. Voglio proteggere mio figlio sempre“.