Ida Platano e Riccardo Guarnieri lo hanno rifatto, tutti sconvolti: Maria De Filippi stenta a crederci. Un vero colpo di scena per la Dama di U&D

Secondo le prime anticipazioni che sono uscite sulle nuove puntate che andranno in onda a settembre, i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi avrebbero avuto un duro scontro in studio.

Come anticipato nelle ultime ore le riprese di Uomini e Donne sono ricominciate proprio in questi giorni. Il dating show più famoso di Canale Cinque è pronto a tornare in diretta nei pomeriggi Mediaset a settembre, dopo la consueta pausa estiva. Maria De Filippi e i suoi protagonisti si sono ritrovati davanti alle telecamere per registrare i primi episodi che vedremo in onda. Sbucano diverse anticipazioni su quelli che sono i contenuti più interessanti delle riprese, coinvolgendo nel discorso anche Dame e Tronisti famosissimi. Oggi vogliamo concentrare l’attenzione su due dei più gettonati volti del Trono Over, ossia Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Come spiegato da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram uominiedonneclassicoeover, in studio è tornata anche la “coppia che scoppia” Platano-Guarnieri. I rumors parlano di scintille belle e buone tra loro.

“I due – si legge sulla pagina di Instagram – hanno avuto un forte scontro poiché Riccardo quest’estate ha ricercato Ida”. D’altronde per chi è abituato a seguire il programma di Maria De Filippi, le discussioni e gli scontri tra loro non sono di certo una novità. Una storia d’amore molto intensa ma spesso minata proprio da questi continui battibecchi verbali.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, duro scontro durante le riprese di Uomini e Donne: Maria De Filippi allibita

Proprio per uno di questi motivi lo scorso anno la coppia si era separata in modo brusco, con tanto di polemiche e incomprensioni.

Adesso i loro fan sperano che questo ritorno congiunto in studio possa portare ad un nuovo capitolo del rapporto. Il gossip dei mesi estivi ha riguardato entrambi, associandogli alcuni flirt veri o presunti tali.

Si vociferava addirittura che al fianco dell’ex Cavaliere ci fosse una nuova compagna. Potrebbe trattarsi di una vecchia conoscenza, trasformatasi da grande amica in qualcosa di più. Nessuna conferma in modo ufficiale o sui social, ma le voci impazzano.

La stessa Ida Platano si è mostrata piuttosto serena nel voler voltare definitivamente pagina, alla ricerca di qualcosa di diverso.

Sui propri profili social, non molto tempo fa, la Dama scrisse: “Mi è capitato di amare tanto e dare tanto. Così tanto da dimenticarmi di me. Mi sono sentita sbagliata, ho permesso mi facessero sentire così. Ho elemosinato amore e attenzioni”.