Giulia Salemi, l’ultimo rumor è sensazionale: i suoi fan sognano ad occhi aperti

Un ultimo rumor su Giulia Salemi è a dir poco sensazionale. Infatti i suoi fan stanno sognando ad occhi aperti: nuovo ruolo per l’influencer.

Continua a far sognare i suoi fan Giulia Salemi, infatti l’influencer è pronta ad un nuovo ruolo nella sua carriera, partecipando al Grande Fratello Vip in una veste inedita: scopriamo quindi cosa succederà a breve.

Continua ad arricchirsi il cast del Grande Fratello Vip 7, con l’arrivo anche di Giulia Salemi. Ad anticipare il suo arrivo ci ha pensato l’opinionista Sonia Bruganelli, il tutto mentre si avvicina la data di partenza del reality show fissata al 12 settembre. Quindi dopo aver preso parte alla terza e quinta edizione del Grande Fratello vip nel ruolo di concorrente ed alla sesta nel ruolo di timoniere del GF Vip Party, Giulia adesso potrebbe rientrare nello spin-off del reality. Inoltre la Salemi potrebbe far parte del programma in una veste inedita.

Il rumors l’ha confermato The Pipol Tv che riporta: “Al momento è solo un rumors ma pare che Giulia Salemi, nel prossimo Grande Fratello Vip, potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati“. Questa però è solamente una delle indiscrezioni sulla trasmissione, che però ancora deve concretizzarsi. Come abbiamo detto, però, a confermare questa indiscrezione ci avrebbe pensato proprio Sonia Bruganelli. Andiamo quindi a vedere la reazione social alla notizia appena trapelata.

Giulia Salemi pronta ad un ruolo inedito per il Grande Fratello Vip: la reazione social

A confermare la notizia, infine, ci ha pensato anche la stessa Giulia Salemi. Le parole dell’influencer hanno scatenato le reazioni più disparate da parte del pubblico social. Gran parte degli utenti infatti sono stati entusiasti di rivedere con certezza il volto della Salemi all’interno del Grande Fratello Vip. Specialmente i fan della Salemi non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo. Tra i vari commenti, infatti, un utente ha scritto: “Se é confermato, sono felicissima, non vedo l’ora”.

Insomma quella che sembra essere una scelta di Alfonso Signorini sembrerebbe essere celebrata anche dai critici del web. E se per Giulia si prevede un ruolo inedito top secret, é ormai risaputo che il fidanzato della modella insieme a Soleil Sorge copriranno il ruolo timoniere per il format parallelo al reality dei vipponi, il GF vip 7. Proprio durante il reality show, Giulia e Pierpaolo potrebbero confermare le imminenti nozze.