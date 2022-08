“Dal GF a Sanremo 2023!”, colpaccio di Amadeus: come la prenderà Alex Belli?

Amadeus ha deciso ed è pronto a portare una ex di Alex Belli dal Grande Fratello a Sanremo 2023: la reazione dell’attore italiano.

Alla fine Amadeus ha deciso ed è pronto a portare una delle ex fidanzate di Alex Belli sul palco del teatro Aristo. Scopriamo quindi cosa sta succedendo e soprattutto qual è stata la reazione dell’ex protagonista di CentoVetrine.

Amadeus è pronto ad organizzare un’altra edizione di Sanremo di grande successo. Adesso però è spuntato un nome a sorpresa che arriva direttamente da La Pupa e il Secchione. Stiamo parlando di Mila Suarez che torna al centro dell’attenzione mediatica ed il motivo è un’intervista rilasciata al settimanale Ora. Infatti la soubrette è stata incalzata su lla sua vita e la sua carriera artistica, la modella dalle origini marocchine ha tenuto a smentire i continui rumor che la vedrebbero protagonista di un flirt top secret con Gianmarco Onestini. I due infatti hanno fatto coppia durante La Pupa e il Secchione.

Nel dettaglio, nonostante la forte intesa venutasi a creare con il laureando in Giurisprudenza e influencer molto amato su TikTok, Mila Suarez ha precisato di amare Gianmarco come un fratello. Allontanata quindi ogni rumors riguardante un possibile gossip. Una volta chiuso ogni dubbio su una possibile relazione con Gianmarco Onestini, Mila ha anticipato i suoi sogni in cantiere rispetto al suo futuro professionale. Tutte le sue parole fanno pensare ad un possibile ingaggio al Festival di Sanremo, scopriamo quindi cosa c’è di vero.

Amadeus pronto a chiamare Mila Suarez come soubrette? Cosa sta succedendo

Quindi nel corso della sua intervista, Mila Suarez ha rivelato i sogni custoditi nel cassetto. Infatti la modella marocchina ha rivelato di voler un ruolo a L’isola dei famosi 2023. Infatti nel corso del suo intervento rivelatorio ha affermato: “Mi piacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi” – ha poi continuato – “Anche se è un’esperienza tosta. Prima o poi la farò“. Quindi la produzione del reality show potrà contare già sub una candidata per la prossima edizione.

Nonostante ciò il grande sogno della modella marocchina è la partecipazione al Festival di Sanremo. Infatti Mila in merito ha affermato: “Il mio sogno più grande è fare la valletta al Festival di Sanremo”. Adesso quindi la palla passa ad Amadeus che dovrà decidere se chiamare o meno la soubrette all’interno della sua trasmissione. I prossimi mesi quindi saranno decisivi per capire chi affiancherà lo shwoman durante la kermesse musicale.