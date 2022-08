“Ha rinunciato al GF Vip 7 per cause di forza maggiore”: salta tutto sul più bello!

Alfonso Signorini riuscirà ad arrivare col cast completo per l’inizio del GF Vip 7? Le ultime notizie non sono confortanti a tal proposito

Un’estate all’insegna di smentite e conferme: il padrone di casa del reality show di Canale 5 è stato in grado di tener compagnia a tutti gli affezionati del programma con grossi enigmi. Adesso, però, arriva un forfait last minute.

Questi nuovi vipponi stanno mettendo a dura prova l’integrità di Alfonso Signorini ed il GF Vip 7 non è neppure ancora cominciato. Se il padrone della casa più spiata d’Italia credeva di aver avuto a che fare con personalità complesse lo scorso anno, ne vedrà ancor di più delle belle questo, perché seppure il reality show non è ancora cominciato, ha avuto già ampiamente filo da torcere.

Un’estate all’insegna di smentite e conferme sulla possibile partecipazione all’amatissimo programma di Canale 5 che è in partenza a breve: settembre è ormai alle porte e per la metà del mese dovrà essere tutto perfetto per poter cominciare col botto una nuova edizione per cui Mediaset ha grosse aspettative. È stato lo stesso Signorini a dare grandi speranze non solo ai vertici, ma soprattutto ai suoi telespettatori affezionati.

Forfait last minute al GF Vip 7: salta la partecipazione di Patrizia Groppelli

Lunedì 19 settembre partirà il treno per la casa più spiata d’Italia su cui, però, contro ogni previsione non salirà Patrizia Groppelli. La partecipazione al reality show di Alfonso Signorini dell’opinionista era stata ormai data per certa da Alberto Dandolo su Dagospia, evidentemente nel corso delle trattative sono sorte complicazioni che ne impediscono la realizzazione. La pagina Instagram sempre molto aggiornata gfvipnews scrive: “Mi è stato riferito che Patrizia Groppelli non farà più il Grande Fratello VIP”.

Al momento, tuttavia, sono sconosciute le reali motivazioni per cui la compagna di Alessandro Sallusti non varcherà la famosa porta rossa, tant’è che la pagina Instagram ci tiene a specificare: “Non chiedetemi ulteriori dettagli perché so davvero solo questo. Non so più che pensare quest’anno”. Dunque, anche la partecipazione di Patrizia Groppelli sembra essere saltata. Chi saranno i vipponi che intratterranno il pubblico di Canale 5?