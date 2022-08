Charlene di Monaco, nuovo aggiornamento sulle sue condizioni: “Strada dolorosa”

Spuntano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco. La principessa ha intrapreso una strada dolorosa: i dettagli.

Si torna a discutere sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco. Infatti la principessa si è ripresa solamente quest anno dall’infezione che l’ha colpita in Sud Africa. Adesso però avrebbe intrapreso una strada dolorosa: cos’è successo.

Oramai da inizio agosto Charlene di Monaco vive lontano dai riflettori. Trascorre le vacanze in famiglia con Alberto di Monaco e i suoi figli Gabriella e Jacques. Nella mente della principessa infatti c’è recuperare i quindici mesi persi tra le cliniche del Sudafrica e quelle europee per curarsi da una grave infezione a orecchie, naso e gola. Infatti nel corso di un’intervista a You della rivista sudafricana News 24 rivela nuovi dettagli su come sta ora.

Charlene non ha perso l’occasione per fare una dedica speciale a a marito e figli affermando: “Ho passato un periodo difficile, ma ho avuto la fortuna di essere sostenuta e amata da mio marito, dai miei figli e dalla mia famiglia, da cui attingo tutte le mie forze“. Quindi la vita quotidiana della principessa adesso ruota intorno ai suoi figli, che poi ha aggiunto: “Sono stati molto impegnati con le loro attività: la vela, i corsi sull’ambiente marino, il primo contatto con la subacquea e il soccorso marittimo”, facendo trasparire un po’ di distacco nella crescita dei due gemelli.

Charlene di Monaco, come sta oggi: “La strada è ancora lunga”

Charlene di Monaco ha quindi deciso di dare ulteriori dettagli sulle sue condizioni di Salute. Infatti la principessa ha successivamente sottolineato: “Mi sento molto più forte fisicamente. La strada è stata lunga, difficile e dolorosa. Non voglio andare troppo veloce, ma oggi mi sento più tranquilla“. Inoltre sembra proprio che la principessa sia tornata anche a fare sport. Infatti prima di sposare Alberto, Charlene era una nuotatrice olimpionica. Adesso starebbe praticando un po’ di nuoto ed un po’ di palestra senza esagerare.

Successivamente la sul tema della conversione da protestante a cattolica per poter sposare Alberto, la principessa ha rivelato: “Sono profondamente cristiana ed è stato un onore e privilegio d’incontrare Papa Francesco in Vaticano. Con mio marito ho condiviso un momento solenne ed emozionante. La fede mi ha guidato nei momenti difficili della mia vita“. Sono giorni impegnativi quindi per Charlene che dopo aver trattato il tema religioso ha rivelato di essere anche tornata a fare beneficenza.