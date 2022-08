Venezia 79, il programma e le star più attese: cosa c’è da sapere

Comincerà domani, mercoledì 31 agosto, la prima vera Mostra internazionale d’arte cinematografica post-Covid, con le sale completamente piene, le mascherine consigliate ma non obbligatorie e il red carpet non più nascosto dal muro anti-folla.

Giunta alla settantanovesima edizione, per la prima volta i vertici dell’Academy Awards saranno ospiti della kermesse che ormai è diventata il trampolino di lancio per la notte degli Oscar.

Venezia 79: da Harry Styles a Elodie, Penelope Cruz e Cate Blanchett, le star più attese

Gli ospiti più attesi vanno da Harry Styles a Elodie, passando per Penelope Cruz, Julianne Moore, Catherine Devenue e Cate Blanchett. L21 a La giuria che assegnerà il Leone d’oro il 10 settembre sarà presieduta da Julianne Moore.

Venezia 79: il programma

Per il film di apertura White Noise, sono attesi Adam Driver, Greta Gerwik, Jodie Turner-Smith. Il primo settembre per Tar, in concorso, arriverà Cate Blanchett.

Il 2 settembre sarà il giorno di Timothée Chalamet, protagonista di Bones and all di Luca Guadagnino, insieme con Taylor Russel, Mark Rylance e Chloe Sevigny.

Domenica 4 settembre sarà il giorno di Penelope Cruz, protagonista del film di Emanuele Crialese in concorso, L’immensità. Stesso giorno di The Whale con Brendan Fraser e Sadie Sink di Stranger Things. Sempre domenica sarà il turno di Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa con Elodie.

Lunedì 5 settembre al Festival del Cinema di Venezia 79 è il giorno del film fuori concorso Don’t worry darling di Olivia Wilde, con Florence Pugh ed Harry Styles sul red carpet, con la compagna attrice e regista Olivia Wilde.

Mercoledì 7 settembre sarà il giorno del film in gara The Son con Hugh Jackman, Laura Dern e Vanessa Kirby. Giovedì 8 settembre ci sarà Blonde, in gara, con Ana De Armas nei panni di Marilyn Monroe.