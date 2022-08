Uomini e Donne, ufficializzati i nomi dei nuovi tronisti: grande ritorno in Tv

La trasmissione Uomini e Donne, nel giorno in cui è stata registrata la prima puntata della stagione, ha rivelato i nomi dei nuovi tronisti.

Nelle scorse edizioni sono state le numerose indiscrezioni a rivelare il nome dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Anche quest’anno, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato all’inizio dell’estate uno dei protagonisti Trono Classico. Si chiama Alessandro ed ha solo diciannove anni: al momento non sono noti ulteriori dettagli.

Amedeo Venza era intenzionato a rivelare ulteriori dettagli riguardo un’altro dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, ma la trasmissione lo ha battuto sul tempo. Rompendo la tradizione dei precedenti anni, il dating show di Canale 5 ha presentato ufficialmente sui propri canali alcuni dei protagonisti della nuova stagione.

Uomini e Donne, chi sono i nuovi tronisti: i nomi

Il 30 agosto è stata anche la giornata in cui si è registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne: forse anche per questo Canale 5 avrebbe deciso di rivelare i nomi dei nuovi tronisti. La trasmissione ha iniziato pubblicando un video di presentazione di Lavinia, un volto completamente nuovo nella trasmissione.

Lavinia, una studentessa romana, sarà uno dei volti nuovi del Trono Classico. Le mancano sei esami per laurearsi in Scienze politiche e relazioni internazionali e vive in una villa immersa nel verde. Arriva da una famiglia di professionisti e spiega di essere una persona molto diretta, che quando si innamora si butta a capofitto nella relazione.

Il grande ritorno della corteggiatrice nel dating show di Maria De Filippi

Il secondo nome ufficializzato come uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne è quello di Francesca Aversano. Si tratta in realtà di un ritorno nel programma. Attraverso un incontro al buio aveva conosciuto Matteo Ranieri, che poi aveva continuato a frequentare. Ha un figlio, e non ha mai rivelato l’identità del padre, che comunque è molto presente.

Uomini e Donne ha voluto creare un po’ di mistero non mostrando subito il volto della Aversano. Nel video di presentazione la si sente raccontare: “Sono una gran rompiscatole, sono istinto puro. Quando si tratta di metterci il cuore, però, ha imparato a contare fino a dieci“. È single da tre anni e cerca un uomo capace di farla sentire desiderata.

Ecco il video di presentazione della seconda tronista di Uomini e Donne: