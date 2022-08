Uomini e Donne, giallo Ida Platano: le ultimissime sulla sua partecipazione. I fan sperano di ritrovarla nella prossima edizione, ma…

A partire da lunedì 19 settembre torna in onda il dating show di Maria De Filippi. Ancora vanno definiti i nomi dei protagonisti che prenderanno parte a questa edizione, ma ci sono anticipazioni interessanti.

Ormai la pausa estiva è quasi alle spalle e la nuova stagione televisiva è pronta ad alzare il sipario. Nel palinsesto di Mediaset, anche quest’anno si ritaglierà il suo spazio il dating show più famoso d’Italia, ovvero Uomini e Donne. Maria De Filippi domina la scena da oltre vent’anni e non ha nessuna intenzione di abdicare. Da lunedì 19 settembre arrivano le nuove puntate e i fan non vedono l’ora di scoprire chi saranno i protagonisti. Tra vecchie star e nuovi arrivati, si preannuncia un parterre de rois nel salotto di Canale 5.

Le registrazioni delle primissime puntate 2022/2023 stanno per iniziare e già si stanno scatenando le anticipazioni.

La pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha rivelato che oggi e domani (30-31 agosto) le telecamere torneranno accese per realizzare gli episodi iniziali. Ci sarà occasione per presentare anche i nuovi tronisti arrivati, che in totale dovrebbero essere 4. Si parla di 2 uomini e 2 donne, anche se ancora non sono stati diffusi i nomi ufficiali.

A tenere banco, secondo la stessa fonte, è la posizione di Ida Platano, una delle Dame più amate del programma. La sua travagliata storia d’amore con Riccardo Guarnieri ha tenuto tutti i fan incollati davanti al teleschermo, con sviluppi inaspettati e altalenanti.

Uomini e Donne, Ida Platano avvistata in Sicilia: farà parte dello show quest’anno?

Quello che ha riportato Uominiedonneclassicoeover su Instagram lascia tutti perplessi. Ida Platano, infatti, è stata avvistata in Sicilia. Questo ha fatto ipotizzare che non fosse coinvolta nelle prime registrazioni del programma.

“Mi avete scritto che avete visto le storie di Ida in Sicilia. E quindi avete pensato ci possa essere la possibilità che nelle registrazioni di questi giorni possa essere assente”.

A tal proposito la fanpage sopracitata ha tenuto a precisare che al netto di qualche piccolo problema di salute, la Dama siciliana non dovrebbe aver problemi nel far parte dello show anche quest’anno. Gli ultimi scatti in Sicilia non dovrebbero implicare che oggi e domani possa essere a Roma per registrare le prime puntate.

I rumors parlano inoltre di una presenza sicura di tutti i protagonisti storici di U&D anche quest’anno.

Si va da Gemma Galgani ad Armando Incarnato, passando per Biagio Di Maro e Gloria Nicoletti. I fan non vedono l’ora di vederli all’opera.