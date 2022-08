TIM, la doppia offerta di fine estate che farà impazzire gli abbonati

In arrivo alcune proposte della TIM che possono finalmente fare contenti gli abbonati: ecco le offerte che superano la concorrenza

Negli ultimi mesi, soprattutto durante l’estate calda, sono fuoriuscite alcune proposte a livello di telefonia da parte di diversi provider. Iliad, Vodafone e Wind3 in particolare hanno provato ad accaparrarsi diversi nuovi abbonati a colpi di promozioni estive.

Stavolta invece è il turno della compagnia telefonica nazionale. La TIM sta preparando un rilancio assoluto, che sembrerebbe azzittire la concorrenza e tornare a farla da padrone nonostante le critiche ricevute in passato per i costi elevati.

In arrivo in particolare due offerte di fine estate, che valgono solamente per i nuovi abbonati. L’intento di TIM è quello di ‘strappare’ utenti agli altri provider, con proposte decisamente convenienti, in un periodo dell’anno in cui in pochi se l’aspettavano.

Le due offerte di TIM nel dettaglio: così prova a rubare utenti agli altri provider

Le offerte che possono sbaragliare la concorrenza sono sostanzialmente due: Gold Pro e Steel Pro. La prima è una promozione dal prezzo finale di 7,99 euro al mese, addebitata in automatico sul credito residuo della SIM, con inclusi minuti e SMS illimitati verso tutti, inclusi anche 70 giga di traffico dati al mese di navigazione in 4G.

Per chi invece vuole risparmiare ulteriormente, c’è per l’appunto l’offerta Steel Pro. In questo caso si parla di una promozione da 6,99 euro al mese, sempre con addebito sul credito residuo, ma con inclusi 50 giga di traffico dati, con SMS e minuti illimitati verso tutti.

Come detto, la TIM ha messo a disposizione queste due offerte ultra-convenienti soltanto per gli abbonati di altri provider, intenzionati a passare alla compagnia nazionale per i costi molto più bassi della media. Per l’attivazione, entrambe le promo richiederanno una spesa iniziale di 10€ valida per la portabilità, la nuova scheda SIM e il credito residuo.

Entrambe le promozioni possono essere acquistate nei punti vendita TIM di tutta Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. Non è ancora nota la data di scadenza delle offerte Gold Pro e Steel Pro, ma certamente si tratta di promozioni temporanee e da non perdere.