Sossio Aruta, cambia la sua vita dopo il disperato appello: fan commossi

Finalmente un’ottima notizia per Sossio Aruta: l’ex protagonista di Uomini e Donne ha trovato finalmente una soluzione importante

Ricordate Sossio Aruta? L’ex calciatore professionista che si era lanciato nel mondo del dating show, partecipando a Uomini e Donne come uno dei maggiori protagonisti del Trono Over.

Aruta è riuscito persino a trovare l’amore grazie al programma di Maria De Filippi. Va a gonfie vele infatti la sua storia con Ursula Bennardo, tanto che i due nel 2019 hanno avuto una figlia, la piccola Bianca.

Sentimentalmente dunque Sossio Aruta vive un momento eccellente. Mentre a livello lavorativo l’ex calciatore se la sta vedendo brutta. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne e qualche apparizione a fine carriera tra i dilettanti, l’uomo era rimasto senza impiego.

Nelle scorse settimane Aruta ha persino lanciato un appello accorato sui social network. L’ex cavaliere di U&D si è rivolto ai suoi follower per cercare un lavoro, in particolare nel mondo del calcio, avendo già conseguito il patentino Uefa per allenare.

Sossio Aruta finalmente trova lavoro: arriva la proposta della squadra di calcio

Un appello che dopo qualche settimana di attesa ha finalmente avuto i suoi frutti. Sossio Aruta ha ricevuto una importante proposta di lavoro proprio nel mondo che ama di più, quello del calcio.

Da qualche giorno l’ex centravanti, che in carriera ha militato fino alla Serie B, ha firmato un contratto con il club Virtus Taranto. La società pugliese ha affidato a Sossio la panchina dei giovanissimi esordienti.

Questo il comunicato del Virtus Taranto dopo l’ingaggio di Aruta: “A rispondere all’appello di Sossio è stata la squadra del Virtus Taranto Calcio che ha deciso di affidargli gli allievi giovanissimi esordienti. Sarà mister Sossio Aruta l’allenatore degli allievi giovanissimi esordienti al faro sport di San Vito… benvenuto MISTER nella meravigliosa famiglia Virtus Taranto Calcio”.

Una splendida notizia per Sossio Aruta e per tutti i suoi fan, che si erano fortemente preoccupati per il problema lavorativo dell’uomo. Evidentemente la popolarità televisiva, ottenuta tramite Uomini e Donne e precedentemente il reality show Campioni, è stata veicolo fondamentale per trovare un impiego e rilanciarsi nel mondo dello sport giovanile.