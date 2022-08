Rosalinda Cannavò, problemi di salute per l’ex gieffina: come sta adesso

Rosalinda Cannavò sta male. Questo è quello che l’ex giffina ha rivelato ai suoi ammiratori quando è tornata a Milano alla fine delle vacanze estive. Ecco cosa hanno accertato gli esami, confermando anche che non aveva il Covid.

Prima delle vacanze estive, Rosalinda Cannavò aveva spiegato di essere contenta di lasciare Milano. Putroppo, nel palazzo dove convive insieme ad Andrea Zenga ed il cane Chivù, non sarebbe concesso avere l’aria condizionata. Le temperature roventi l’avevano portata a desiderare in modo particolare di lasciare il capoluogo lombardo.

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga hanno inizialmente fatto tappa in Sicilia, nei luoghi in cui abitano i parenti di lei. Successivamente, sono partiti per Osimo, dove invece si trovano i familiari di lui. La presentatrice ha voluto spiegare quale motivazione si cela dietro alla scelta di trascorrere le vacanze in famiglia e non con gli amici.

Rosalinda Cannavò sta male: ecco cosa succede

In alcune Storie Instagram, Rosalinda Cannavò ha voluto fare il punto della situazione insieme ai suoi ammiratori. Ha ricordato che sia lei che Andrea Zenga hanno davanti una stagione fitta di impegni. Lei, infatti, sarà a Tale e Quale Show. Per questo motivo, ha rivelato che hanno preferito vedere i familiari: per Natale rimarranno a Milano?

Il ritorno a Milano è stato abbastanza traumatico per Rosalinda Cannavò. Questo non solo perchè per la soubrette significa tornare a lavorare, ma anche perchè proprio sotto casa sua stanno facendo dei lavori. L’ex gieffina ha spiegato esasperata che, sin dalle prime ore del mattino si sentono rumori assurdi, che impediscono di continuare a dormire.

Come sta l’ex gieffina: il racconto e l’esclusione del Covid

Rosalinda Cannavò non si è comunque lasciata abbattere dall’inconveniente dei lavori che le disturbano il sonno, anche se ha paura che questa situazione possa durare ancora per numerosi giorni. Nel frattempo, la fidanzata di Andrea Zenga ha anche voluto fornire qualche aggiornamento agli ammiratori riguardo il suo stato di salute.

Rosalinda Cannavò, infatti, aveva detto che sta male si dal suo ritorno a Milano. Aveva una fastidiosa tosse, che le ha subito fatto sospettare che avesse il Covid. La presentatrice ha confermato che i tamponi sono risultati tutti negativi, e che sta seguendo una terapia con il suo medico. Non sembrerebbe dunque nulla di grave.