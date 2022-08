Rai, arriva l’ex volto storico di Mediaset: quale programma condurrà

Lo storico giornalista di Mediaset approda in Rai, dove gli è già stato assegnato un importante programma. Ecco di chi si tratta.

Ha iniziato la professione di giornalista come inviato per Stream e poi anche per Sky Italia. Gli spettatori, però, lo ricordano soprattutto per la sua esperienza in Mediaset, dove è arrivato nel 2010. È diventato un volto storico di Tiki Taka, anche se è stato impegnato in numerosi altri progetti come Premium Football Club e Maggioranza assoluta.

Dal 2015 è diventato anche opinionista de Il Corriere dello Sport. In quest’ultima stagione televisiva, complici anche i grandi cambiamenti televisivi sia su Mediaset che nei diritti Tv della Serie A, il giornalista era approdato a Dazn. Sembrerebbe, però, che questa esperienza sia già arrivata alla sua fine.

L’arrivo in Rai dello storico giornalista Mediaset: cosa farà

Purtroppo lo storico programma che aveva reso popolare il lavoro di Pierluigi Pardo, Tiki Taka, non verrà più trasmesso da Mediaset. Dopo due anni in cui Piero Chiambretti ha tentato di rivoluzionare il contenitore sportivo, il programma è stato dismesso a favore di una maggiore visibilità all’approfondimento sportivo di Pressing.

Non si è dunque potuto neanche sperare in un ritorno di Pierluigi Pardo a Tiki Taka. Lo storico giornalista Mediaset avrebbe già firmato un contratto lavorativo con la Rai. Secondo www.davidemaggio.it sarebbe stato ufficializzato all’ultimo momento da Simona Sala, il direttore Rai dell’Intrattenimento Day Time.

Cosa farà Pierluigi Pardo alla Rai: il nome del nuovo programma

Pierluigi Pardo sembrerebbe essersi impegnato in un programma che non ha nulla a che fare con lo sport. Dopo essere stato uno dei volti di punta di Dazn ed aver commentato anche il Palio di Siena, adesso sarebbe pronto a condurre Ti sembra normale? un game show ispirato all’originale Are you normal?.

La prima puntata dovrebbe andare in onda sabato 17 settembre. Durante il programma ci si occuperà di definire cosa è oggi normale in Italia e cosa invece non lo è. Ci sarà un’attiva partecipazione del pubblico, sia in presenza che da casa. È previsto inoltre un massiccio utilizzo dei social network per rendere più frizzanti le puntate.

Ecco Pierluigi Pardo in un momento di intimità con sua figlia, nata il 14 giugno 2022: “Uomo piuttosto pingue e decisamente orgoglioso per aver imparato (più o meno) dopo tre ore come si utilizza la fascia“.