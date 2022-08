Mondo del cinema sconvolto: la giovane attrice si è tolta la vita

Un lutto inaspettato e davvero scioccante ha sconvolto nelle ultime ore il mondo del cinema internazionale, per il gesto della giovane interprete

Troppo spesso il prezzo del successo e della fama è insostenibile per diversi protagonisti del mondo dello spettacolo. In tanti, nel passato ed anche in periodi più recenti, non sono riusciti a gestire i ritmi elevati di tale ambiente.

Purtroppo è ciò che è accaduto ad una giovane attrice, che a soli 27 anni ha deciso di togliersi la vita. Un gesto inaspettato e davvero drammatico, che ha sconvolto il mondo del cinema orientale.

Infatti l’attrice in questione si chiamava Yoo Joo-eun, ed era una star del cinema sudcoreano. Prima dell’insano gesto, la ragazza aveva informato suo fratello dell’intenzione di porre fine alla sua vita, ma quest’ultimo non ha fatto in tempo ad impedirlo.

Il dramma di Yoo Joo-eun e la vita spezzata a soli 27 anni

Non si conoscono dettagli sul modo in cui Yoo Joo-eun ha deciso di farla finita, ma di certo la giovane attrice asiatica sarà stata terribilmente depressa e sconsolata per arrivare ad un gesto così estremo e definitivo.

Yoo prima di morire ha lasciato una sorta di lettera, una nota aperta indirizzata a suo fratello, come detto per preannunciare la sua dipartita volontaria:

“Mi dispiace di avervi lasciato prima. Sono particolarmente dispiaciuta per mamma, papà, nonna e mio fratello. Il mio cuore urla che non voglio vivere. La vita senza di me può essere vuota, ma per favore vivete coraggiosamente. Vi terrò d’occhio. Non piangete. Non sono triste in questo momento. Mi sento risoluta e calma. Ci ho pensato a lungo. Ho vissuto una vita così felice che era più di quello che meritavo. Ecco perché mi basta. È abbastanza. Quindi, per favore, vivi senza dare la colpa a nessuno”.

Parole davvero agghiaccianti, soprattutto se si pensa siano state scritte di getto poco prima di un suicidio. Yoo Joo-eun nella sua rapida carriera di attrice ha lavorato soprattutto per la TV sudcoreana. Il pubblico la ricorderà in due serie piuttosto note a livello nazionale come K-dramas Big Forest e Joseon Survival Period (2019)