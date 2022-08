Amici, uno dei volti più amati rivela la battaglia contro il tumore: fan in lacrime

L’amata ex protagonista di Amici ha rivelato la sua battaglia contro due tumori che aveva scoperto di avere: “Ho provato rabbia e strizza allo stesso tempo”.

È stata un’amatissima protagonista di Amici, e di lei il pubblico e gli alunni hanno sempre apprezzato la schiettezza e la spiccata ironia. Ha spiegato che, nella sua vita, dopo aver fatto diversi lavori ha incontrato la musica. Lei e suo marito si sono quindi messi al servizio dei cantanti e del mondo dello spettacolo.

Mara Maionchi, nel corso della sua intervista al quotidiano Il Mattino, ha spiegato di non sentirsi affatto una conduttrice. Eppure, a partire dal 12 settembre avrà un doppio appuntamento settimanale su Rai 2 con la trasmissione Nudi per la vita. Il programma, tratto dalla versione americana Who Bares Win, terminerà il 20 settembre.

Amici, l’ex professoressa rivela la battaglia con il tumore

Mara Maionchi sarà affiancata alla conduzione da Marcello Sacchetta, ex volto di Amici, in quello che si presenta come un format innovativo per la televisione italiana. I concorrenti, che saranno dodici vip, metteranno in scena una performance di spogliarello in stile Full Monty. L’obiettivo sarà informare e sdrammatizzare la malattia.

Nel programma Nudi per la vita, Mara Maionchi ha promesso che rivelerà anche una parte di sè molto intima. La produttrice musicale racconterà della sua battaglia vinta contro il tumore al seno e dell’importanza che, secondo lei, ha la prevenzione. C’è quindi molto coinvolgimento da parte della conduttrice, che non vede l’ora di iniziare.

“Amo tutto della vita”: Mara Maionchi ha voglia di mettersi alla prova

L’ex professoressa di Amici ha spiegato che il tumore le ha dato una maggiore sensibilità nei confronti della vita: “Amo tutto della vita, alla mia età il bene assoluto è la salute che ti permette di fare tutto. Poi ci sono gli affetti familiari”. All’interno della trasmissione Nudi per la vita dovrebbe esserci spazio anche per iniziative benefiche.

TV Sorrisi e Canzoni ha annunciato l’elenco ufficiale dei dodici vip che prenderanno parte a Nudi per la vita. Ecco i nomi: Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia, Alessandra Mussolini, Gabriele Cirilli, Corinne Clery, Gilles Rocca, Brenda Lodigiani, Valeria Graci, Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gianluca Gazzoli, Antonio Catalani.