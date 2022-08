GF Vip, lutto terribile per un ex concorrente: lacrime durante il matrimonio

Un terribile lutto ha colpito una delle ultime concorrenti del GF Vip che l’ha scoperto durante i festeggiamenti

Una grande perdita che ha segnato la vita di ognuno di noi ed inevitabilmente sarà così anche per l’ex concorrente del reality show che ha avuto la pessima notizia nel corso della celebrazione delle nozze cui era invitata.

Una vera e propria tragedia quella che ha colpito Federica Calemme, ex concorrente dell’ultima edizione del GF Vip che ha subito una perdita dal valore inestimabile. Il ruolo del nonno è così: sono quelli che ci vedono nascere, ma i primi ad andare via e l’ex gieffina ha dovuto fare i conti con questa triste realtà. Una fan page dedicata a lei e Gianmaria Antinolfi ha scritto: “I nonni dovrebbero essere immortali, e non c’è frase più vera di questa. Fede ti siamo vicini per questa perdita”. È stata la stessa ex gieffina a ricondividere la storia sul suo profilo privato.

Prima di questa, Federica ha ricondiviso alcune storie del passato di sua nonna, figura cui era molto attaccata e la cui perdita, inevitabilmente, segnerà una parte del suo vissuto. La cosa peggiore, però, resta come la stessa Calemme l’ha scoperto.

Federica Calemme perde la nonna: l’ex GF Vip l’ha scoperto durante un matrimonio

Una delle coppie più amate dell’ultima edizione del GF Vip, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi proseguono la loro storia d’amore tra impegni lavorativi e vacanze trascorse insieme. Nei giorni scorsi, però, la coppia è stata impegnata col matrimonio di una cara amica di Milano, Ida, una farmacista. La complicità tra i due durante la celebrazione delle nozze ha fatto emergere anche delle possibili nozze per la coppia all’orizzonte, almeno stando a quanto spifferato da The Pipol Gossip.

Tuttavia, è stato proprio durante i festeggiamenti che Federica Calemme ha scoperto della scomparsa della nonna. Un gran bel momento di festa che si è trasformato di punto in bianco in tragedia con l’ex gieffina che ha ricevuto la terribile notizia.