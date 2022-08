Elodie stupisce tutti: nuovo flirt in corso? Scatta la scintilla con il noto cantautore

Elodie sta vivendo un’estate ricca di sorprese, sia lavorativamente sia per quanto riguarda la sfera privata e le liaison sentimentali

Un’estate ricca di impegni di lavoro, di date e di concerti. Ma anche di gossip e indiscrezioni sulla sua vita privata. Elodie Di Patrizi continua a far parlare di sé, e non soltanto per la sua ormai celebre verve artistica.

Elodie è stata protagonista di diversi appuntamenti. Ha fatto da madrina al Pride di Roma a giugno scorso, ha partecipato alle riprese del film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa e negli scorsi giorni si è intrattenuta come ospite d’onore alla Notte della Taranta.

Proprio nel noto e seguitissimo evento pugliese, Elodie avrebbe sviluppato una nuova ed inaspettata liaison sentimentale. Un flirt estivo che potrebbe, secondo quanto riporta Very Inutil People, portare anche a qualcosa di più importante.

Galeotta fu la Notte della Taranta: Elodie pizzicata con il celebre collega nel backstage

Pare proprio che durante l’evento in Salento, Elodie sia stata pizzicata dai presenti con un noto cantautore. Un nome importante della musica leggera italiana: stiamo parlando di Samuele Bersani.

L’artista bolognese e la giovane cantante romana si sarebbero conosciuti proprio durante la Notte della Taranta. Tra i due sarebbe subito scattata la scintilla: Elodie e Bersani sarebbero stati visti in atteggiamenti sospetti, piuttosto confidenziali ed intimi.

Un colpo di fulmine tra due straordinari interpreti della musica italiana. Samuele Bersani, che ha ben 20 anni precisi più di Elodie, sarebbe rimasto folgorato dal fascino e dalla sensualità della cantante uscita da Amici. Lei stessa invece è stata colpita dallo charme e dai modi cavallereschi di Bersani.

Addirittura si parla della volontà del cantautore di Giudizi Universali di dedicare presto una canzone ad Elodie, come se fosse divenuta ormai una musa ispiratrice.

Un flirt che può far nascere qualcosa di molto importante. Anche se alcuni giornali di gossip sono sicuri che in realtà Elodie provi sentimenti forti per Andrea Iannone, il motociclista ed ex fidanzato di Belen Rodriguez. I due infatti hanno passato assieme diversi giorni in Sardegna, però molto prima che la cantante incontrasse Samuele Bersani e potesse perdere la testa per il suo noto collega.