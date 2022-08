Don Matteo, svolta drammatica per i fan: la conferma è arrivata adesso. Una mazzata inattesa, difficile trovare una spiegazione

Ormai è diventato come La signora in giallo: non possiamo immagine l’estate senza Don Matteo, ma non possiamo nemmeno immaginare la tv senza la popolarissima fiction di Rai 1. Un prodotto che non conosce crisi, lo ha dimostrato anche con il cambio in corsa tra Terence Hill e Raoul Bova.

Ecco perché la notizia appena arrivata è stata una mazzata per tutti i fan. Le repliche non valgono come l’originale e forse i telespettatori in estate sono anche un po’ stufi. Quindi la replica di Don Matteo 11 nel pomeridiano Rai 1 lunedì 29 agosto ha registrato solo 1.264.000 spettatori, per l’11,87% di share nel primo episodio e 1.319.000 (15,04%nel secondo). Non meglio ha fatto la soap Sei sorelle con 903.000, il 12,22% e a seguire Estate in diretta con 1.398.000, il 18,18%.

Invece su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.457.000 telespettatori, con uno share del 20,71%, Una vita 2.086.000, 19,24% mentre Terra amara 2.051.000, 21,56% e Un altro domani 1.389.000, 17,96%.

Don Matteo, svolta drammatica per i fan: giornata di testa a testa con Mediaset

In generale è stata una giornata da testa a testa come confermano gli ascolti tv di lunedì 29 agosto 2022. In prima serata su Rai 1 la miniserie inglese serata Quiz ha coinvolto 1.520.000 spettatori pari all’11.1%. Su Canale 5 invece la prima tv del film Uno di Famiglia ha messo insieme 1.571.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 per i Mondiali di Pallavolo Maschile Italia-Turchia è piaciuta a 1.291.000 spettatori pari al 7.9% di share e su Rai3 la nuova stagione di Presa Diretta a 1.010.000 spettatori. Su Rete 4 la nuova puntata di Quarta Repubblica ha ottenuto 978.000 spettatori con l’8.4% di share.

E ancora, nell’Access Prime Time su Rai1 Techetechetè è stata vista da 3.440.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint una media di 2.635.000 spettatori con uno share del 14.9% e su Rai 3 il debutto de Il Cavallo e la Torre ha messo insieme 1.323.000 spettatori (7.7%). Poi Un Posto al Sole con 1.357.000 spettatori (7.6%).

Infine nel Preserale su Rai 1 Reazione a Catena ha totalizzato 3.569.000 spettatori (27.8%) e il debutto su Canale 5 di Caduta Libera 2.226.000 spettatori (18%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha messo insieme 794.000 persone all’ascolto (5%).