“Era disperata”: lo scioccante retroscena sulla carriera di Maria De Filippi

Spunta una rivelazione piuttosto sorprendente su Maria De Filippi e sul suo lavoro nelle reti Mediaset, che risale all’inizio della sua carriera

Il talent show Amici è una vera e propria creazione di Maria De Filippi, la quale da moltissimi anni, fin da quando si chiamava Saranno Famosi, è a capo del progetto e lo conduce nelle prime serate.

In pochi forse ricorderanno che inizialmente Amici era una sorta di talk show, nato dall’idea di Alberto Silvestri (padre del cantautore Daniele). La prima edizione fu condotta dall’attrice e doppiatrice Lella Costa nel lontano 1992.

La stessa Costa ha svelato un retroscena proprio riguardo il passaggio di testimone ad Amici, tra lei e Maria De Filippi, all’epoca giovanissima ed ancora poco nota nel mondo dello spettacolo.

Quando tutto iniziò: Maria De Filippi non voleva condurre Amici negli anni ’90

Lella Costa, intervistata da Di Più, ha raccontato proprio il vecchio aneddoto riguardante la conduzione di Amici, facendo intendere che inizialmente Maria De Filippi non sembrava propensa a prendere in mano il timone del programma.

“Quando scoprii di essere incinta della mia seconda figlia, dissi a Maria che non ero in grado di condurre la nuova stagione. Maria passò l’estate a telefonarmi, mi diceva: ‘Tra i nomi che mi propongono per sostituirti non c’è nessuno che mi convinca, sono disperata!‘”.

La Costa ha fatto poi sapere che l’amica Maria De Filippi si convinse a cuor leggero a prendere in mano le redini nonostante le iniziali perplessità. La moglie di Maurizio Costanzo iniziò così la sua carriera da conduttrice televisiva e ebbe un tale successo da diventare nel giro di qualche anno la donna di punta di Canale 5.

Negli anni 2000, dopo l’ideazione e la conduzione di Saranno Famosi, Maria De Filippi decise di rilanciare il brand Amici portandolo in versione talent show. Non più dunque il talk degli anni ’90 che le portò così bene, bensì la scuola di cantanti e ballerini che ancora oggi rappresenta uno dei programmi maggiormente visti e seguiti su Mediaset.

Domenica 18 settembre inizierà non a caso l’edizione di Amici 23, a soli pochi mesi dal termine della precedente stagione vinta dal cantante Luigi Strangis