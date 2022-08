Citofonare Rai 2 torna in scena, ma senza un pezzo: l’addio inaspettato

La programmazione conferma Citofonare Rai 2 che, però, perde un pezzo fondamentale della trasmissione amatissima dal pubblico

Lo scorso anno la trasmissione su Rai 2 ha ricevuto molti apprezzamenti dal pubblico e dai vertici non hanno alcuna intenzione di rinunciare all’intrattenimento offerto. Tuttavia, per strada sono stati lasciati dei pezzi.

Simona Ventura e Paola Perego sono pronte a tornare con una nuova stagione di Citofonare Rai 2 che nella passata edizione ha avuto grande successo. È proprio per cavalcare l’onda di questo successo che dai vertici hanno deciso di rinnovare la stagione riproponendo alla conduzione la coppia d’amiche che ha ritrovato una propria complicità.

Coloro che hanno seguito il programma lo scorso anno, sanno che le due conduttrici sono state accompagnate da ospiti di domenica in domenica, ma anche di presenze fisse che hanno dato un apporto prezioso alla fluidità della trasmissione. Tra questi c’erano la zingara Cloris Brosca, Massimo Cannoletta, la band Isoladellerose, Simon & The Stars con ed il commercialista Gianluca Timpone. Tuttavia, per quest’anno Citofonare Rai 2 lascerà dei pezzi per poter far entrare nuovi volti ed intrattenere ancor di più il pubblico.

Citofonare Rai 2, con Paola Perego e Simona Ventura nuovi ingressi

Per la prossima edizione del programma da loro condotto, Paola Perego e Simona Ventura sono pronte ad accogliere nel cast fisso Antonella Elia e Valeria Graci. Come riportato da DavideMaggio, a partire da domenica 25 settembre, la prima new entry si occuperà di storie d’amore, girando l’Italia come inviata esterna. Al contrario, Valeria Graci sarà in studio intrattenendo il pubblico da casa con le più belle curiosità della settimana. Per ogni ingresso un’uscita di scena e questa volta tocca alla zingara Cloris Brosca lasciare il programma.

Non è chiaro il motivo della scelta, ma pare che non ci sarà. Dopo essere stata ospite fissa l’anno scorso, quest’anno non intratterrà più il pubblico, lasciando il palcoscenico alle due new entry che sono molto amate dal pubblico da casa.