Aurora Ramazzotti è incinta? Clamoroso annuncio di Tommaso Zorzi: l’ha appena rivelato

Il gossip del giorno è uno: Aurora Ramazzotti è incinta. Intanto che la diretta interessata non conferma né smentisce la notizia, entra in gioco Tommaso Zorzi

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è incinta? C’è chi lo dà per certo, tranne il suo migliore amico che afferma di non saperne nulla: dov’è la verità? L’ex vincitore del GF Vip entra a gambe tese sull’argomento.

Aurora e Goffredo sono una gran bella coppia ormai da tempo ed è possibile che abbiano scelto insieme di mettere su famiglia. Questa mattina è impazzato il gossip di una presunta gravidanza della figlia di Michelle ed Eros che, a 25 anni, pare voler diventare mamma insieme al suo compagno con cui c’è un evidente splendida complicità. Grazie ad Instagram su cui i due condividono frammenti della loro vita è facile dedurre che la loro vita sentimentale procede a gonfie vele.

Tra coloro che danno per certa la notizia c’è Alessandro Rosica, grande gossipparo del web conosciuto come investigatoresocial su Instagram che è sempre ben informato. Chi invece non ne sa nulla è Tommaso Zorzi, migliore amico di Aurora che ha commentato un post di Trash Italiano con scritto: “Ma a me non risulta” smentendo difatti la notizia.

Aurora Ramazzotti, il suo migliore amico Tommaso Zorzi veramente non sa nulla?

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti sono migliori amici da tempi immemori, salvo una piccola parentesi in cui i due hanno smesso di parlarsi. Negli ultimi anni, però, le cose tra i due sembravano andare a gonfie vele, i due amici hanno trascorso anche giorni di vacanze insieme. Com’è possibile allora che l’ex vincitore del Grande Fratello VIP sia all’oscuro di tutto? Le ipotesi possibili sono tante, ma tra queste Alessandro Rosica è particolarmente convinto di poter affermare che, in realtà, Tommaso Zorzi è davvero all’oscuro di tutto. Tra i commenti c’è chi pensa che sia stata una decisione presa da Goffredo quella di farlo sapere a quanta meno gente possibile.

Tuttavia, per alcuni il commento di Tommaso fa pensare ad una risposta ironica: è ovvio che il migliore amico di Aurora è a conoscenza del fatto che aspetti un bambino o una bambina.