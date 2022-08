Amici, grave problema di salute per un’amatissima protagonista: i fan trattengono il fiato. L’ultimo post ha fatto allarmare il pubblico

Non tutti quelli che arrivano alla finale di Amici riescono ad ottenere il successo che speravano e ad entrare nel cuore del pubblico. Allo stesso modo c’è chi comunque resta nella storia del programma anche se non è incoronato vincitore. Come Carola Puddu, una delle ballerine scelte per Amici 21.

La danzatrice sarda ha emozionato fin da subito il pubblico dell’ultima edizione di Amici e ha anche convinto tutti i professori, a cominciare da Alessandra Celentano. Oggi ha ripreso il suo posto nella Compagnia del Balletto di Roma, ma non tutti sta andando secondo i suoi piani.

Nelle ultime ore infatti Carola ha fatto allarmare i suoi fan con uno scatto che denuncia un grave problema di salute. La spalla sinistra visibilmente coperta dai tapes, i cerotti adesivi che servono per la riabilitazione. E ha spiegato di avere la “scapola instabile ma ci stiamo lavorando”.

Non un guaio da poco per una ballerina anche se in passato ha affrontato pure di peggio. Quando studiava all’Opéra di Parigi, dove si è poi diplomata, la giovane ballerina sarda aveva subito un grave incidente al ginocchio. Si è ripresa bene, sarà lo stesso anche questa volta e intanto i suoi fan le hanno mandato abbracci virtuali e messaggi di solidarietà.

Scapola instabile ma ci stiamo lavorando 💪🏼 pic.twitter.com/OKDLLzIKT7 — Carola Puddu (@alorac_22) August 29, 2022

Amici, grave problema di salute per un’amatissima protagonista: la sua carriera è lanciatissima

Per Carola sta cominciando un periodo molto intenso. Dopo essere entrata nel gruppo del Balletto di Roma infatti le è stato assegnato il ruolo della protagonista in ‘Giulietta e Romeo‘, una delle produzioni più celebri. E lo porterà in giro nel corso della tournée autunnale 2022.

Ma la ballerina non ha dimenticato la sua esperienza ad Amici, come ha confessato di redente a Lorella Cuccarini sul suo canale Youtube: “Alessandra Celentano mi ha sgridato tante volte. Ma mi voleva bene, penso ci sia una stima reciproca. In sala mi ha sgridato tante volte, va bene così, mi ha insegnato a non sottovalutarmi. Adesso lavorerò ancora con lei e verrà a vedermi”.

E in quell’intervista ha spiegato di aver mantenuto i contatti con diversi allievi di Amici 21 a cominciare da Sissi e Serena che sento spesso ma anche Luigi Strangis e poi Guido. “Ricordo tanto la prima classe di settembre la ricordo tanto. Appena entrati era nuovo e quindi dovevi fare amicizia”.